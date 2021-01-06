Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 7 января

Заглянуть в музей хлеба и увидеть грандиозное пиротехническое шоу в Санкт-Петербурге в режиме онлайн, выфйти на прогулку в зимний лес и вспомнить сказку о Щелкунчике - GOROD48 собрал небольшую подборку событий в сети на 7 января.









Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир».

Небольшое путешествие поможет приоткрыть некоторые тайны зимовки растений.



Санкт-Петербургский музей хлеба на своей странице



В Доме Гоголя – очередные события новогоднего семейного фестиваля «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном



Сайт ВДНХ в 15:00 проведет рождественскую онлайн-встречу читательского клуба. Ее модератором выступит кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков. Участники узнают об особенностях жанра святочного рассказа и его трансформации в XX веке, а также обсудят повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», рассказ Федора Достоевского «Мальчик у Христа на елке» и стихотворение Иосифа Бродского «Рождественский романс». Мероприятие пройдет



Северная столица в 20:00 представит грандиозное пиротехническое шоу — Фестиваль огня «Рождественская звезда», которое пройдёт на пяти площадках в самых знаковых местах Санкт-Петербурга. Зрители России и других стран станут свидетелями завораживающего события, всего лишь подключившись к онлайн трансляции. Фестиваль пройдет только в



На странице ВДНХ в Facebook в 12:00 начнется прямая трансляция онлайн-спектакля «Щелкунчик и Мышиный король», который покажет резидент проекта «Знание-ВДНХ» — Театр сторителлинга Константина Кожевникова. Много лет назад Эрнст Теодор Гофман придумал Щелкунчика — историю о заколдованном юноше, которого спасла силой своей любви маленькая девочка, искренне верящая в чудо. Но так ли традиционна старая сказка? Что скрывает она? Спустя двести лет актеры театра представят сказку-исследование, которая подарит ребятам волшебство, а взрослым откроет неожиданные грани любви. Сайт музея Москва-Сити продолжает открывать задания виртуального адвент-квеста «Выше елки» – на этот раз ждет путешествие в Англию.Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. Как зимую растения? Не всегда и не на все вопросы можно ответить однозначно. Чтобы отгадать простую детскую загадку, в 12:00 мы отправимся в зимний лес.Небольшое путешествие поможет приоткрыть некоторые тайны зимовки растений.Санкт-Петербургский музей хлеба на своей странице «ВКонтакте» предлагает познакомиться с лейпцигскими жаворонками, китайским юэбином, итальянской коломбой и выпечкой разных стран мира, узнать о зарубежных музеях хлеба, а также рассмотреть занятные экспонаты музея крупным планом.В Доме Гоголя – очередные события новогоднего семейного фестиваля «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте Facebook будут открывать доступ к новым мероприятиям. Так, в 12:00 вы сможете увидеть рождественскую драму-спектакль «Вертеп».Сайт ВДНХ в 15:00 проведет рождественскую онлайн-встречу читательского клуба. Ее модератором выступит кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Егор Сартаков. Участники узнают об особенностях жанра святочного рассказа и его трансформации в XX веке, а также обсудят повесть Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», рассказ Федора Достоевского «Мальчик у Христа на елке» и стихотворение Иосифа Бродского «Рождественский романс». Мероприятие пройдет на площадке Zoom , для участия необходима предварительная регистрация. Также прямая трансляция онлайн-встречи будет проходить на странице ВДНХ в социальной сети «ВКонтакте» - там ее можно смотреть без предварительной регистрации.Северная столица в 20:00 представит грандиозное пиротехническое шоу — Фестиваль огня «Рождественская звезда», которое пройдёт на пяти площадках в самых знаковых местах Санкт-Петербурга. Зрители России и других стран станут свидетелями завораживающего события, всего лишь подключившись к онлайн трансляции. Фестиваль пройдет только в онлайн-формате . В программу шоу входят красочные фейерверки, масштабные световые и 3D-маппинг шоу, а также захватывающие выступления театров огня. Во время праздника состоится состязание сильнейших пиротехников.