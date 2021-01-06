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В США неизвестные собирались врезаться на самолете в Капитолий
Аудиозапись, на которой неизвестные угрожали влететь на самолёте в здание Капитолия, перехватили авиадиспетчеры в США. Об этом 6 января сообщает телеканал CBS News.
Установить, кто мог отправить данную аудиозапись, не удалось. Отмечается, что хотя власти не считают данную угрозу реальной, начато расследование внедрения в авиачастоты. Возможность такого внедрения вызывает серьёзное беспокойство у специалистов, так как может коснуться инструкций, получаемых от диспетчеров пилотами.
Федеральное бюро расследований (ФБР) отказалось от комментариев по данному поводу, отметив, что относится серьёзно к любым угрозам, направленным против общественной безопасности, сообщает regnum.ru