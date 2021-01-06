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9 минут назад

Украина перевела воинские звания на стандарты НАТО

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Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ, согласно которому в Вооруженных силах страны внедряется перечень кодов военных рангов НАТО, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению", — приводит слова Тарана сайт министерства.

Звания в украинской армии приводятся в соответствие со стандартами НАТО по закону, принятому Радой в июне 2020 года.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства.

В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к текущему году обеспечить полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет, сообщает ria.ru

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