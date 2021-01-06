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сегодня, 13:38

Верующих просят приходить в храм на Рождество в масках и соблюдать социальную дистанцию

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#церковь #Рождество
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Верующих просят приходить в храм на Рождество в масках и соблюдать социальную дистанцию

Главная праздничная служба с участием митрополита Арсения пройдет в Христорождественском соборе

Как сообщается в сообществе кафедрального Христорождественского собора Липецка «ВКонтакте», 6 января в 17:00 в соборе пройдет всенощное бдение, в честь престольного праздника - Рождества Христова возглавит митрополит Арсений.

«После помазания елеем, у Смоленского Алтаря будет исповедь для тех кто будет причащаться ночью или утром. У Распятия будет панихида.

6 января в 23:00 исповедь только для тех, кто не смог быть вечером на службе по уважительной причине.

23:45 встреча владыки.

7 января в 00:00 начало праздничной Литургии.

Служба окончится примерно в 02:30 -03:00

Для тех, кому удобнее быть утром на Литургии, служба начнётся в 8:30 ( не забудьте, исповедь на кануне на вечерней службе в 17:00) утром Исповедь только для болящих.

7 января в 16:00 в соборе, Рождественский концерт детей нашей воскресной школы приглашаем всех желающих.
В 17:00 Вечернюю службу возглавит митрополит Арсений».

- Не забывайте рекомендации врачей, будьте в маске и соблюдайте дистанцию, - сообщают в сообществе.

Ранее на заседании Оперштаба Липецкой области, руководство региона обратилось к духовенству проводить службы с соблюдением безопасности. Верующие должны быть в масках, на полу церквей священники должны нанести разметку для соблюдения социальной дистанции.

Сегодня же митрополит Липецкий и Задонский Арсений обратился к верующим с Рождественским посланием:

«Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Рождества Бога и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа!

Мы вновь вспоминаем и соприкасаемся с непостижимым величием тайны вочеловечения Божественной Любви. Воссиявшая над Вифлеемом звезда и ангелы, воспевшие дивную рождественскую песнь: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», указали роду человеческому на Того Бесконечного и Всемогущего Творца мира, Который становится человеком. «Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти!» (1 Тим 3:16) - восклицает святой апостол Павел, прославляя чудо Боговоплощения.

Священное Писание говорит нам о том, что эта тайна открылась людям смиренным, простосердечным и добрым, которые глубокой ночью увидели открывшиеся небеса и услышали могучий хор небесных Ангелов.

Сойдя с неба, Божий Сын принес людям мир и любовь, которыми прославляется Бог. Исполнилось чаяние Ветхого Завета и положено основание Завету Новому. Пришел Примиритель (Быт 49:10).

Святые Отцы и богословы многие века обдумывают это событие, и каждый в силу своей просвещенности и духовности по-своему описывает этот момент Боговоплощения, но суждение их едино. Так преподобный Симеон Новый Богослов пишет:
«Мир есть Сам Сын Божий, пришедший на землю и вочеловечившийся, через Него пришло и благоволение – пребывание Бога в людях, ибо Бог Отец благоволил через Сына Своего примириться с человеком, ставшим было врагом Ему через грех,и вновь исполнить его, лишившегося преступлением благодати, божественной жизнью».

Боговоплощением каждому из нас дарована возможность стать причастником Божественной жизни. Нам, христианам, необходимо донести это радостное свидетельство до всех окружающих, нельзя умолчать о торжестве пришествия в мир Хотящего «вся обновить человеки».

Поспешим же, подобно вифлеемским пастухам, преклонить свои колени перед Христом, всецело предав себя промыслу Божию, а с восточными волхвами-мудрецами устремимся без промедления к свету звезды, воссиявшей в Палестине, и принесем приятные дары Рожденному: вместо злата – сияние добродетели евангельской, вместо ливана – благоухание молитвы и любви, вместо смирны – слезы покаяния.

Земная жизнь скоротечна, – стирая время, она незаметно перетекает в вечность… Поэтому будем бдительны. Апостол говорит: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас?» (2 Кор 13:5).

Отцы, братья и сестры, трудное время мы сейчас переживаем: церковные расколы продолжают раскачивать корабль Православия, вновь проливается невинная кровь христиан, страдают люди. В мире, как и в государствах Древнерусской земли, продолжает распространятся вредоносное поветрие. Не минуло оно и нашей митрополии, унесло с собой часть жизней священнослужителей, монашествующих и мирян. Вечная им и благодарная память. Но, несмотря ни на что, мы с Вами остаемся верными чадами Церкви Христовой, хотя и охвачены тревогой за будущее. Нам близки слова Первосвятителя нашей Святой Церкви Святейшего Патриарха КИРИЛЛА, сказанные в предрождественские дни: «Особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания. Многие из наших братьев и сестер лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он обновил их душевные и телесные силы, даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни».

Чтобы светильник нашей веры светил ярко всем, давайте в нынешних скорбях и испытаниях покаянно стяжевать дух мирен и приносить в дар Богу свою благодарную любовь, о чем и говорил преподобный старец Саровский Серафим: «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся».

Мир и благословение Божией да пребудут со всеми во дни и годы Вашей жизни».

9 452
#церковь #Рождество
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Комментарии (9)

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В завязе

2 минуты назад
Алкаш, а что в пятёрках бесплатно раздают?
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Артурчик

18 минут назад
Ключевое слово " приходите", только приходите в своих масках, на входе Вам их никтоине даст. Да и управление потребительского рынка наверное будет в ночь все церкви проверять на соблюднние масочного режима.
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Алкаш

18 минут назад
А что попам слабо раздавать маски бесплатно как в Пятёрочках?
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Православная

37 минут назад
ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ ДА БУДЕТ ВАМ!!!!
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Вурдалак в активной фазе

38 минут назад
Житель, перчатки резиновые не забудь, по санитарный мерам положено. Вера у каждого своя и молитва тоже, я верю, но по своему и крест нашу так же как и ты. Вот только ты ведом, а я нет. Потому что религия это тоже система управления людьми
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Главное

52 минуты назад
Деньжат прихватите.
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Лена

сегодня, 13:49
Ну сейчас начнется,вурдалаки уже в активной фазе....
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житель

сегодня, 13:47
Обязательно пойдем на службу в такой важный для всех верующих день ,соблюдая все санитарные меры.
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Верующий

сегодня, 13:45
Что я совсем что-ли больной? Во первых духота, вентиляции нету, во вторых в масках издеваются над людьми как хотят. Спасибо дома помолюсь
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