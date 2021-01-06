В России

31 минуту назад

Транзит газа через Украину снижен

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"Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до примерно 130 миллионов кубометров в сутки в начале января, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках "Газпрома", — написал Макогон на своей странице в Facebook.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.



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