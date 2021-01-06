Закон об удаленной работе вступил в силу

Вступили в силу поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Этот документ Государственная Дума приняла 26 ноября 2020 года, 8 декабря его подписал президент.

В числе авторов инициативы — Председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, законопроект прошел скрупулезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами. В работе парламентарии опирались на практический опыт удаленной работы, который появился в пандемию.

В законе закреплено, что удаленная работа бывает трех видов:

- постоянной, когда в течение всего срока действия трудового договора сотрудник выполняет свои обязанности удаленно,

- временной, когда на удаленку работник переходит на непрерывный срок, этот срок не может превышать шесть месяцев,

- периодической, когда человек трудится как в офисе, так и дистанционно, в этом случае ограничения по срокам не предусмотрены.

Перевод на дистанционную работу без согласия сотрудника

Работодатель получил право переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия, но только в определенных случаях:

- чрезвычайные ситуации, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, катастрофы природного или техногенного характера,

- аварии, несчастные случаи на производстве,

- иные угрозы жизни, нормальным жизненным условиям,

- решение власти об обязательном переводе сотрудников на удаленку ввиду прочих обстоятельств.

Оплата удаленного труда

Закон запрещает снижать заработную плату сотруднику при переводе на дистанционную работу при сохранении прежнего объема обязанностей и задач.

Интернет и ноутбук за счет работодателя

Все необходимое для удаленной работы сотруднику должен предоставить работодатель. Это может быть корпоративный компьютер или арендованный ноутбук. Еще один вариант: специалист работает на своем компьютере, а компания компенсирует расходы: на интернет, антивирус, принтер и другие.

Конкретные суммы и порядок компенсации определяет трудовой договор или другие официальные документы.

Режим работы

График удаленной работы может быть закреплен в трудовом договоре, дополнительном соглашении и других документах. Общение с работодателем включается в рабочее время.

Отпуск тем, кто работает удаленно, предоставляется так же, как и трудящимся в офисе. За год сотрудник должен отдыхать не менее 28 календарных дней.

Если сотрудник на удаленке работает больше 40 часов в неделю, переработка оплачивается как сверхурочные: первые два часа по полуторному тарифу, последующие — по двойному.

Командировки и больничные

Командировкой для удаленного сотрудника считается ситуация, когда он уезжает для выполнения служебного поручения на другую территорию с той, где обычно выполняет свою работу. Здесь применяются те же правила, что и для других работников.

Больничные тоже оплачиваются в соответствии с общими нормами. Для этого сотрудник должен сообщить работодателю, что он болеет, и либо отправить оригинал больничного заказным письмом, либо сообщить номер электронного листка нетрудоспособности.

Основания для увольнения

Дистанционный сотрудник может быть уволен по собственному желанию, по соглашению сторон или за прогул. При этом определение прогула для дистанционных работников уточнено. В законе сказано, что работодатель может расторгнуть трудовой договор, если сотрудник не выходит с ним на связь более двух рабочих дней без уважительной причины.

Также основанием для увольнения может стать изменение места жительства работника, если в результате переезда человек больше не может исполнять служебные обязанности. Например, специалист переезжает за город, где нет стабильного интернета.

Свои условия для увольнения работодатель теперь установить не может. Даже если компания установит ограничения, действовать они не будут.