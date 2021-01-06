В России

37 минут назад

Лукашенко назвал Путина своим другом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Наиле Аскер-заде для телеканала «Россия 1» заявил, что считает российского лидера Владимира Путина своим другом.

Фрагмент интервью с Лукашенко опубликован в Telegram-канале журналистки.

«Да, я его (Путина. — RT) считаю своим другом», — сказал белорусский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

Лукашенко также рассказал о своём отношении к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что в политике он «намертво» в одной команде с Путиным.

В то же время в сентябре он рассказал, что может «собачиться» с Путиным по любым вопросам, кроме безопасности, сообщает russian.rt.com

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