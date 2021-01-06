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40 минут назад

Правительство решило судьбу пособия по безработице

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Правительство решило судьбу пособия по безработице

Правительство Российской Федерации оставило максимальный размер пособия по безработице на 2021 год в размере 12 130 рублей. Соответствующее постановление подписал глава правительства России Михаил Мишустин.



Напомним, что до весны 2020 года максимальное пособие по безработице в России составляло 8 тысяч рублей. Когда началась пандемия коронавируса, стало понятно, что необходимо существенно расширить способы поддержки граждан, потерявших работу из-за экономического кризиса, вызванного пандемией. Одной из таких мер стало повышение пособия по безработице и облегчение условий его назначения.

Первоначально предполагалось, что повышение пособия станет временной мерой, но в конце 2020 года власти решили, что максимальная планка пособия по безработице сохраниться на том же уровне как минимум до конца 2021 года.

Стоит отметить, что минимальный размер пособия также был повышен летом 2020 года до уровня 4500 рублей. Но в 2021 году она снова опустится — до 1500 рублей.

Дело в том, что максимальное пособие по безработице могут получать только те, кто много зарабатывал до потери работы, сообщает regnum.ru

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