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45 минут назад

Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористическое шоу

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Музыкант и автор «Плота» Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористическое шоу, который он просматривал в последние несколько дней. Особенно от певца досталось юмористу Евгению Петросяну.

Музыкант и автор «Плота» Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористическое шоу, который он просматривал в последние несколько дней. Особенно от певца досталось юмористу Евгению Петросяну.

Музыкант признался, что увиденное им вызвало жалость к создателям и участникам этих якобы «ржачных» шоу, в которых пытаются «выдавить воду из камня» - так он характеризовал попытки «выехать» на шутках о новогоднем пьянстве.

Певец заявил, что даже в советские годы в исполнении Аркадия Райкина такие шутки уже напоминали похождения поручика Ржевского, а нынешнее повсеместное «пересаливание лицом» только усугубило картину деградации юмора.

«Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета», - заключил Лоза. Отметим, что многие подписчики согласились с мнением артиста, сообщает www.mk.ru

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