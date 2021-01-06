45 минут назад
Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористическое шоу
Музыкант и автор «Плота» Юрий Лоза жестко раскритиковал новогодние юмористическое шоу, который он просматривал в последние несколько дней. Особенно от певца досталось юмористу Евгению Петросяну.
Музыкант признался, что увиденное им вызвало жалость к создателям и участникам этих якобы «ржачных» шоу, в которых пытаются «выдавить воду из камня» - так он характеризовал попытки «выехать» на шутках о новогоднем пьянстве.
Певец заявил, что даже в советские годы в исполнении Аркадия Райкина такие шутки уже напоминали похождения поручика Ржевского, а нынешнее повсеместное «пересаливание лицом» только усугубило картину деградации юмора.
«Апофеозом смехоямы стало выступление Петросяна, читавшего по бумажке подборку анекдотов из интернета», - заключил Лоза. Отметим, что многие подписчики согласились с мнением артиста, сообщает www.mk.ru