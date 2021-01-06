Общество
сегодня, 11:55
Аварию на трубопроводе в Дачном и Казинке планируют устранить сегодня вечером
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Прорыв произошел вчера на трубе 200 мм
Со вчерашнего дня без воды остаются жители нескольких улиц поселка Дачный и села Казинка, где на водоводе произошла авария. Запланированное на вечер 5 декабря устранение аварии не произошло, так как на трубе были обнаружены новые порывы. Работы продолжаются и сегодня.
Как сообщили в мэрии Липецка, устранить аварию планируется сегодня к 20.00.
Как сообщили в мэрии Липецка, устранить аварию планируется сегодня к 20.00.
10 566
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Гадалка
гайдарочубайс
Иштван Мекиштвоо
Интересно
А.
Ленок
Ленок
в ссср такого не было.