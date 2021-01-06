Общество

сегодня, 11:55

Аварию на трубопроводе в Дачном и Казинке планируют устранить сегодня вечером

10 566
#порыв #трубопровод #
Аварию на трубопроводе в Дачном и Казинке планируют устранить сегодня вечером

Прорыв произошел вчера на трубе 200 мм

Со вчерашнего дня без воды остаются жители нескольких улиц поселка Дачный и села Казинка, где на водоводе произошла авария. Запланированное на вечер 5 декабря устранение аварии не произошло, так как на трубе были обнаружены новые порывы. Работы продолжаются и сегодня.

Как сообщили в мэрии Липецка, устранить аварию планируется сегодня к 20.00.


10 566
#порыв #трубопровод #

Комментарии (10)

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Город

27 минут назад
В колодцы счётчики ставить люди должны. Руководство лгэк давно сажать пора.
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Трампомеркель

27 минут назад
гайдарочубайс, если бы штрафные санкции от администрации города и судебные иски от граждан были бы фантастическики как, например, от перерывов на поставку нефти и газа на запад, то в интересах акционеров было вовремя вкладываться в ремонты.
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Гадалка

41 минуту назад
Нужно брать пример с Китая. И таких управленцев ворующих и несправляющихся со своими обязаностями ставить к стенке.
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гайдарочубайс

46 минут назад
Интересно, при чём тут менеджеры? Они всего лишь действуют в интересах акционеров! А какой интерес у акционеров? Правильно - получить как можно больший процент на капитал! :-) и никакое это не воровство, а бизнес!
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Иштван Мекиштвоо

сегодня, 12:23
Не село а станция Казинка, в селе нет водопровода там у всех(почти) скважины.
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Интересно

сегодня, 12:21
топ-менеджеров штрафуют за подобные аварии? Тысяч по 500 бы штрафовали, то во-первых, за счёт этих менеджеров разгильдяев аварии бы устранялись. А во-вторых, они меньше бы воровали и больше денег вкладывали в ремонт
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А.

сегодня, 12:18
А нефиг воровать на трубах
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Ленок

сегодня, 12:09
Пишите правду!!! Авария произошла давно и никому нет дела!!!
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Ленок

сегодня, 12:08
Спасибо Вам огромное, весь декабрь то отключения, то напора нет, никому нет дела!!! Все у них ломается, прорывается!!! Устроили людям прекрасные выходные, за неуплату пени, а за отключения с них что? Извинения? Колодцы стройте!!! Стыд и срам
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в ссср такого не было.

сегодня, 12:01
Все прогнило,эффективные не справляются со своими задачами.
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