Аварию на трубопроводе в Дачном и Казинке планируют устранить сегодня вечером

Прорыв произошел вчера на трубе 200 мм

Со вчерашнего дня без воды остаются жители нескольких улиц поселка Дачный и села Казинка, где на водоводе произошла авария. Запланированное на вечер 5 декабря устранение аварии не произошло, так как на трубе были обнаружены новые порывы. Работы продолжаются и сегодня.



Как сообщили в мэрии Липецка, устранить аварию планируется сегодня к 20.00.





