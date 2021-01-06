172 новых случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за минувшие сутки, три человека умерли

76 человек закончили лечение от болезни.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 172 новых случая коронавирусной инфекции, три человека от болезни умерли, 76 успешно завершили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 17 027 случаев коронавирусной инфекции, 12 668 человека выздоровели, 278 человек от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки выявлены 24 217 случаев коронавирусной инфекции, 23 055 человека выздоровели, 445 — умерли.



С начала эпидемии COVID-19 в России заболели 3 308 601 человека, 2 685 723 человек выздоровели, 59 506 человек умерли.



