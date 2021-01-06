Общество

5 минут назад

Автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах Липецка

47
#рейд #ГИБДД
Автоинспекторы будут выявлять нетрезвых водителей на дорогах Липецка

Сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей 

В течение трех дней с 8 по 10 января дорожные полицейские в усиленном режиме будут выявлять водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения.

Липецкая Госавтоинспекция напоминает, что езда в нетрезвом виде – одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения. Последствия автоаварий по вине пьяных за рулем, как правило, бывают наиболее тяжелыми как для самих виновников, так и для других участников дорожного движения.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

В соответствии с законодательством, водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже лишенным водительского удостоверения, или отказавшийся от медицинского освидетельствования несет не административную, а уголовную ответственность. За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
47
#рейд #ГИБДД

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкой области 67 лет!
#Липецкая область #день образования Липецкой области
2
Липецкой области 67 лет!

19 минут назад

Общество
Породившее в Липецке коррупцию строительство начнется уже в этом году
#трасса "Меридиан" #коррупция #Крючкова
12
Породившее в Липецке коррупцию строительство начнется уже в этом году

36 минут назад

Общество
Итоговый рейтинг «президентского» университета: Липецк в «двадцатке» городов по качеству жизни
#качество жизни #уровень жизни
28
Итоговый рейтинг «президентского» университета: Липецк в «двадцатке» городов по качеству жизни

сегодня, 08:00

Общество
В поселке Дачный и на станции Казинка произошло авариное отключение воды
#отключение
26
В поселке Дачный и на станции Казинка произошло авариное отключение воды

вчера, 13:23

Общество
Несколько липецких улиц останутся без холодной воды на семь часов
#отключения
19
Несколько липецких улиц останутся без холодной воды на семь часов

вчера, 11:08

Общество
В Ельце застрелили Малышку
#зоозащита #догхантер
133
В Ельце застрелили Малышку

вчера, 09:10

Общество