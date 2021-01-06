13 минут назад
Житель Краснодарского края украл три игровые приставки в Липецке
Отделом дознания ОП № 7 УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.
Максимальная санкция инкриминируемой стать предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.