Происшествия

13 минут назад

Житель Краснодарского края украл три игровые приставки в Липецке

107
#кража
Житель Краснодарского края украл три игровые приставки в Липецке

Отделом дознания ОП № 7 УМВД России по г. Липецку завершено расследование уголовного дела по обвинению 40-летнего ранее судимого жителя Краснодарского края в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В ходе предварительного расследования установлено, что 13 сентября 2020 года обвиняемый, находясь проездом в г. Липецке, совершил три кражи из торговых залов магазинов бытовой техники, расположенных на территории города. Добычей злоумышленника стали три игровые приставки, стоимостью 13 300 рублей каждая. Похищенное обвиняемый перепродал неизвестным гражданам за 15 000 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу.

Максимальная санкция инкриминируемой стать предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
107
#кража

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