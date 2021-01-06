Липецкой области 67 лет!

6 января 1954 года указом Президиума Верховного Совета СССР из районов пяти соседних областей был образован новый субъект РСФСР - Липецкая область.

Липецкая область, как и еще четыре (Каменская, Балашовская, Белгородская, Арзамасская), создавались в сельскохозяйственных районах страны, путем разукрупнения некоторых областей Российской Федерации. Примечательно, что из пяти вновь созданных областей только две - Липецкая и Белгородская - сохранились до сих пор, остальные регионы через 2 года после создания были расформированы. В состав Липецкой области вошли 34 района: 12 - из Воронежской области, 3- Курской, 9- Орловской, 10- Рязанской. Центром области стал Липецк, хотя на этот статус претендовал, и не без оснований, Елец.



Елец был крупным городом с богатейшей историей и сильным экономическим потенциалом. Еще в 1846 году Елец был уравнен в торговых правах с губернскими и портовыми городами. В Ельце в 1888 году был построен первый в России элеватор, развивались торговля, банковское дело, кожевенная промышленность, было налажено производство махорки. Часть всего этого осталась и после революции. Кроме того, город являлся крупным железнодорожным узлом с соответствующей инфраструктурой, в Ельце было много училищ, больниц, в 1939 году был создан педагогический институт, одним словом все было готово для того, чтобы вокруг него началась складываться целая область. И самое главное, в планы Совмина РСФСР входило строительство металлургического завода в Ельце! Причем планировалось развитие не черной металлургии, которая обосновалась в соседнем Липецке, а цветной. В Ельце собирались строить меднолитейный завод, который функционировал бы на привозном сырье. Но для любого металлургического производства в то время требовалось много воды. А для создания водохранилища нужно было перекрыть Быструю Сосну, с затоплением Засосненской части и переселением оттуда людей...

Взвесив все «за» и «против», руководство страны посчитало такие планы слишком затратными. После чего внимание обратили на Липецк, с уже развитой металлургической инфраструктурой и имевшимся ЛМЗ, который решено было довести до уровня гиганта индустрии, что и осуществилось.



В 1954 году в Липецке не было дорог с твердым покрытием, почти не было водопровода, канализации, газоснабжения. В городе почти не было освещения, общественного транспорта - в ходу у липчан были телеги и подводы, левый и правый берега Воронежа не были связаны мостами. В новой области насчитывалось 1 087 600 жителей, причем на города приходилось 244 тысячи.



Возглавил Липецкую область после ее образования первый секретарь Воронежского обкома КПСС Константин Павлович Жуков. Вместе с ним в Липецк из Воронежа приехала группа советских и партийных чиновников. Сразу возникла проблема - где размещать областные службы и селить их специалистов. С жильем чиновникам помог Новолипецкий завод - их поселили в доме на улице Суворова, который новолипчане только что построили. Позже советская и партийная номенклатура получила жилье в домах построенных на улицах Семашко, Интернациональной и Желябова, а дом на улице Суворова вернули металлургам. Долго в городе выбирали место для строительства административного центра. Рассматривались несколько вариантов его размещения - на нынешней площади Франценюка, на месте стадиона "Металлург", третий вариант, который и стал окончательным предложили ленинградские проектировщики - самое возвышенное место города у Христорождественского собора.



Строительство Дома Советов, ныне здания администрации области, шло ускоренными темпами. Холм, на котором строилось здание, подсыпали грунтом из котлована, а на месте овражка, спускавшегося от холма вниз, соорудили красивую лестницу.



В июле 1967 года за успехи в развитии народнохозяйственного комплекса область была награждена Орденом Ленина. За время существования региона создан мощный производственно-технический потенциал. Административный центр области - Липецк - превратился из маленького уездного городка в современный город с развитой инфраструктурой.



