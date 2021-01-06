Общество

38 минут назад

Породившее в Липецке коррупцию строительство начнется уже в этом году

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#трасса "Меридиан" #коррупция #Крючкова #Бакланов #Володин
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Породившее в Липецке коррупцию строительство начнется уже в этом году

О начале строительстве российского участка трассы «Шанхай – Гамбург» сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Как сообщил Вячеслав Володин на своей страничке в Инстаграм, в 2021-м году начнется наконец-то строительство трассы, которая должна соединить Европу и Азию. Начало строительства трасы «Меридиан», должно было начаться в 2020-м году, но помешала пандемия коронавируса. 

Трасса Шанхай-Гамбург, получившая название «Меридиан», должна связать Западную Европу и Китай. По территории России пройдет 2 тысячи километров дороги. При этом российский участок трассы станет первой в стране частной дорогой и проезд по нему будет платным. Стоимость строительства российского участка составляет 594 миллиарда рублей. При строительстве дороги инвестор выкупает земельные участки, по которым пройдет трасса.

Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов. Официально проект курирует ЗАО «Русская холдинговая компания». 

196 км дороги должно пройти через Липецкую область. Еще не начавшаяся стройка породила первый коррупционный скандал в стране и именно в Липецкой области. 

На «Меридиане» хотели нажиться липецкие чиновники, считает следствие. Летом 2018 года под арест были отправлены бывший председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Михаил Бакланов и начальница управления имущественных и земельных отношений области Ольга Крючкова. Как считает следствие, чиновники воспользовались для личного обогащения инсайдерской информацией о прохождении через территорию Липецкой области отрезка трассы «Меридиан и создали преступную схему по незаконному обогащению за счет средств инвестора.

 Фото: news.myseldon.com

13 833
#трасса "Меридиан" #коррупция #Крючкова #Бакланов #Володин
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Комментарии (13)

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123

5 минут назад
Счастье то какое-то
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в ссср такого не было.

6 минут назад
Читательница, Ну если мэри матом кроют в эфире,что тут на журналистов сетовать.
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Липецкий

7 минут назад
Это только начало, война лавандовая впереди. Скоро начнëтся этот того заказал, а тот ему отомстил.
ответить

Конечно нет

9 минут назад
патриот-бюджетник, остались только кристально-чистые,неподкупные чиновники как гаишник Николай Лаптев из нашей раши.Даже не сомневайся,так оно и есть.
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Мне лично

13 минут назад
Она здесь совсем не нужна.Лишние неудобства.Лучше бы её через Москву строили.Тогда б мигранты туда напрямую ехали.
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патриот-бюджетник

15 минут назад
Бывшие липецкие чиновники-оборотни уже ославили эту дорогу.Надеюсь,что таких больше нет в руководстве нашего региона.
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Эту трассу

21 минуту назад
Тоже Руслан-1 будет строить?
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житель

21 минуту назад
Бывший топ менеджер газпрома,строит частную трассу.
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ЛОКовец

25 минут назад
Мишаня когда пришел в ОГУП-ЛОКК в кресле посидеть,еще тогда имел навязчивую идею,кого нибудь обуть и развести.
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Ужас

26 минут назад
Не поймали , а уже ощипали.
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