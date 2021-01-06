Общество
38 минут назад
Породившее в Липецке коррупцию строительство начнется уже в этом году
О начале строительстве российского участка трассы «Шанхай – Гамбург» сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Как сообщил Вячеслав Володин на своей страничке в Инстаграм, в 2021-м году начнется наконец-то строительство трассы, которая должна соединить Европу и Азию. Начало строительства трасы «Меридиан», должно было начаться в 2020-м году, но помешала пандемия коронавируса.
Трасса Шанхай-Гамбург, получившая название «Меридиан», должна связать Западную Европу и Китай. По территории России пройдет 2 тысячи километров дороги. При этом российский участок трассы станет первой в стране частной дорогой и проезд по нему будет платным. Стоимость строительства российского участка составляет 594 миллиарда рублей. При строительстве дороги инвестор выкупает земельные участки, по которым пройдет трасса.
Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов. Официально проект курирует ЗАО «Русская холдинговая компания».
196 км дороги должно пройти через Липецкую область. Еще не начавшаяся стройка породила первый коррупционный скандал в стране и именно в Липецкой области.
На «Меридиане» хотели нажиться липецкие чиновники, считает следствие. Летом 2018 года под арест были отправлены бывший председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Михаил Бакланов и начальница управления имущественных и земельных отношений области Ольга Крючкова. Как считает следствие, чиновники воспользовались для личного обогащения инсайдерской информацией о прохождении через территорию Липецкой области отрезка трассы «Меридиан и создали преступную схему по незаконному обогащению за счет средств инвестора.
Фото: news.myseldon.com
Трасса Шанхай-Гамбург, получившая название «Меридиан», должна связать Западную Европу и Китай. По территории России пройдет 2 тысячи километров дороги. При этом российский участок трассы станет первой в стране частной дорогой и проезд по нему будет платным. Стоимость строительства российского участка составляет 594 миллиарда рублей. При строительстве дороги инвестор выкупает земельные участки, по которым пройдет трасса.
Автором проекта строительства трассы из Западного Китая в Европу стал бывший топ-менеджер «Газпрома» Александр Рязанов. Официально проект курирует ЗАО «Русская холдинговая компания».
196 км дороги должно пройти через Липецкую область. Еще не начавшаяся стройка породила первый коррупционный скандал в стране и именно в Липецкой области.
На «Меридиане» хотели нажиться липецкие чиновники, считает следствие. Летом 2018 года под арест были отправлены бывший председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Михаил Бакланов и начальница управления имущественных и земельных отношений области Ольга Крючкова. Как считает следствие, чиновники воспользовались для личного обогащения инсайдерской информацией о прохождении через территорию Липецкой области отрезка трассы «Меридиан и создали преступную схему по незаконному обогащению за счет средств инвестора.
Фото: news.myseldon.com
Комментарии (13)
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123
в ссср такого не было.
Липецкий
Конечно нет
Мне лично
патриот-бюджетник
Эту трассу
житель
ЛОКовец
Ужас