В поселке Дачный и на станции Казинка произошло авариное отключение воды

5 января в поселке Дачный и на станции Казинка произошло авариное отключение холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, отключение вызвано утечкой на водоводе диаметром 200 мм. Ремонтная бригада уже приступила к ее устранению.



- Ориентировочное время восстановления водоснабжения: 20.00, вода будет подвозится на улицы Светлова, 31, и Писарева, 12а, - сообщили в пресс-службе энергетической компании.



