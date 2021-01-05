Общество

сегодня, 13:23

В поселке Дачный и на станции Казинка произошло авариное отключение воды

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#отключение
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В поселке Дачный и на станции Казинка произошло авариное отключение воды
5 января в поселке Дачный и на станции Казинка произошло авариное отключение холодного водоснабжения. Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, отключение вызвано утечкой на водоводе диаметром 200 мм. Ремонтная бригада уже приступила к ее устранению. 

- Ориентировочное время восстановления водоснабжения: 20.00, вода будет подвозится на улицы Светлова, 31, и Писарева, 12а, - сообщили в пресс-службе энергетической компании. 

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#отключение
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