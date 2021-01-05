В России
39 минут назад
Названа лучшая валюта для сбережений в 2021 году
Сбережения в новом году лучше всего делать в евро.
Специалист по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер рассказал, что лучшей валютой для вложений в 2021 году будет евро, поскольку динамика восстановления экономики Европы поддержит рост курса этой денежной единицы.
Он добавил, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. "Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", - пояснил Зельцер.
По словам эксперта, кроме евро, надежной валютой для вложений в этом году будут юань и иена, - передает РИА Новости.
А также, по его словам, валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, Индия за счёт эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Но данные денежные единицы для россиян экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности, - пояснил эксперт.
Однако не стоит забывать и о национальной валюте. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Но для этого должны сложиться определённые условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.
Причем пока что курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале 2021 года на фоне дорожающей нефти, о чем говорят данные Московской биржи. Курс доллара на утро 4 января падал на 69 копеек и достиг 73,72 рубля. Российская валюта укрепляется одновременно с ростом российского рынка акций. В первый час торгов индекс Московской биржи установил новый исторический максимум — 3325,07 пункта (+1,1%). Предыдущий рекорд индекса Мосбиржи был установлен 17 декабря 2020 года — 3318,39 пункта.
"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", - подытожил эксперт.
Он добавил, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. "Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", - пояснил Зельцер.
По словам эксперта, кроме евро, надежной валютой для вложений в этом году будут юань и иена, - передает РИА Новости.
А также, по его словам, валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупия, причем, Индия за счёт эффекта низкой базы после катастрофического экономического провала из-за пандемии коронавируса обладает повышенным потенциалом в глазах глобальных игроков. Но данные денежные единицы для россиян экзотичны, а инвестирование в них сопряжено с повышенным риском высокой краткосрочной волатильности за счет их ограниченной ликвидности, - пояснил эксперт.
Однако не стоит забывать и о национальной валюте. На его взгляд, рубль вполне способен укрепиться в этом году до 70 за доллар и 85 за евро. Но для этого должны сложиться определённые условия: стабильная цена на нефть выше 50 долларов за баррель марки Brent и снижение накала санкционного давления со стороны США и Европы.
Причем пока что курс рубля уверенно растет к доллару и евро в начале 2021 года на фоне дорожающей нефти, о чем говорят данные Московской биржи. Курс доллара на утро 4 января падал на 69 копеек и достиг 73,72 рубля. Российская валюта укрепляется одновременно с ростом российского рынка акций. В первый час торгов индекс Московской биржи установил новый исторический максимум — 3325,07 пункта (+1,1%). Предыдущий рекорд индекса Мосбиржи был установлен 17 декабря 2020 года — 3318,39 пункта.
"Международные финансовые институты в следующем году отдают предпочтение валютам развивающихся экономик, отдельно отмечая российский рубль, ставя его на первые места рейтингов инвестиционной привлекательности. И здесь мы полностью разделяем оценки перспектив отечественной валюты. С учетом текущей диспозиции в рубле, когда к третьей декаде декабря наблюдается расширение геополитической риск-премии, с текущих отметок возрастает и потенциал будущего укрепления рубля", - подытожил эксперт.