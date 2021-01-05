Коронавирус

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170 новых случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за минувшие сутки, семь человек умерли

19 1814
#коронавирус
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170 новых случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за минувшие сутки, семь человек умерли

128 человек закончили лечение от болезни.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 170 новых случаев коронавирусной инфекции, семь человек от болезни умерли, 128 успешно завершили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 16 855 случаев коронавирусной инфекции, 12 592 человека выздоровели, 275 человек от COVID-19 умерли.

В России за минувшие сутки выявлены 24 246 случаев коронавирусной инфекции, 22 632 человека выздоровели, 518 — умерли.

С начала эпидемии COVID-19 в России заболели 3 284 384 человека, 2 662 668 человек выздоровели, 59 506 человек умерли.

19 1814
#коронавирус
2

Комментарии (19)

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Визажист Ленина

18 минут назад
Лежу в темноте без маски
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Дафна

21 минуту назад
Пошла косая, косить!
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Сопливый Санта

31 минуту назад
РИА Новости, турецкие учёные разработали огурцы копченные.
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Ну да! НОВОСТИ.((((

35 минут назад
РИА Новости, ....и что из этого следует??????
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Табак

36 минут назад
Раньше была мистика, а теперь- статистика.
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ГОСТЬ

42 минуты назад
Гость, Выявленные случаи - положительный тест на этот вирус, который сдан несколько дней назад и, следственно, подхватившие вирус пару-тройку недель назад.
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РИА Новости

45 минут назад
Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд, об этом сообщается на сайте Билькентского университета.
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ГОСТЬ

47 минут назад
Трудно дать оценку происходящему, опираясь на официальную статистику. Похоже, что подаваемое в отчётах , весьма далеко от истины, как и то, что виной всему только ковид 19. Масса людей просто болеет дома( если сеть возможность не бегать по врачам) с " явно не выраженными" симптомами. Но болеют долго с разными последствиями. Почки, сердце, суставы, зрение и слух. Про вкус и запах и говорить не стоит.
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Клан енотов

47 минут назад
Всем енотам весёлого Рождества
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Муж мамы енота и отец енота

48 минут назад
Семья енотов, уходим
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