170 новых случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за минувшие сутки, семь человек умерли

128 человек закончили лечение от болезни.



За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 170 новых случаев коронавирусной инфекции, семь человек от болезни умерли, 128 успешно завершили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.



По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 16 855 случаев коронавирусной инфекции, 12 592 человека выздоровели, 275 человек от COVID-19 умерли.



В России за минувшие сутки выявлены 24 246 случаев коронавирусной инфекции, 22 632 человека выздоровели, 518 — умерли.



С начала эпидемии COVID-19 в России заболели 3 284 384 человека, 2 662 668 человек выздоровели, 59 506 человек умерли.



