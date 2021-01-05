Коронавирус
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170 новых случаев COVID-19 выявлено в Липецкой области за минувшие сутки, семь человек умерли
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128 человек закончили лечение от болезни.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 170 новых случаев коронавирусной инфекции, семь человек от болезни умерли, 128 успешно завершили лечение. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 16 855 случаев коронавирусной инфекции, 12 592 человека выздоровели, 275 человек от COVID-19 умерли.
В России за минувшие сутки выявлены 24 246 случаев коронавирусной инфекции, 22 632 человека выздоровели, 518 — умерли.
С начала эпидемии COVID-19 в России заболели 3 284 384 человека, 2 662 668 человек выздоровели, 59 506 человек умерли.
По данным сайта, с начала эпидемии в Липецкой области зарегистрированы 16 855 случаев коронавирусной инфекции, 12 592 человека выздоровели, 275 человек от COVID-19 умерли.
В России за минувшие сутки выявлены 24 246 случаев коронавирусной инфекции, 22 632 человека выздоровели, 518 — умерли.
С начала эпидемии COVID-19 в России заболели 3 284 384 человека, 2 662 668 человек выздоровели, 59 506 человек умерли.
19 1814
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