Общество

17 минут назад

Несколько липецких улиц останутся без холодной воды на семь часов

268
#отключения
Несколько липецких улиц останутся без холодной воды на семь часов
Как сообщает ЛГЭК, 6 января в связи с ремонтными работами будет прекращена подача питьевой воды потребителям: с 10:00 до 17:00 частный сектор: ул. ХХ партсъезда; ул. Салтыкова – Щедрина; ул. Арктическая; ул. Энергетическая; ул. Дарвина; ул. Маяковского; ул. Чапаева; ул. Димитрова; ул. Т. Фрунзе; ул. Кольцевая .

Питьевую воду ЛГЭК обещает подвозить на все эти улицы. 


268
#отключения

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