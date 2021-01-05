Несколько липецких улиц останутся без холодной воды на семь часов

Как сообщает ЛГЭК, 6 января в связи с ремонтными работами будет прекращена подача питьевой воды потребителям: с 10:00 до 17:00 частный сектор: ул. ХХ партсъезда; ул. Салтыкова – Щедрина; ул. Арктическая; ул. Энергетическая; ул. Дарвина; ул. Маяковского; ул. Чапаева; ул. Димитрова; ул. Т. Фрунзе; ул. Кольцевая .



Питьевую воду ЛГЭК обещает подвозить на все эти улицы.





