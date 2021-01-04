Коронавирус

56 минут назад

В Липецке за сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19

6 694
#коронавирус
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В Липецке за сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19

На втором месте по числу заболевших - Грязинский район.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 33 человека в регионе завершили лечение от коронавируса, 3 человека умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 16685 случаев новой коронавирусной инфекции, 12464 человека выздоровели, 268 человек умерли, 3953 — на лечении.

По состоянию на 14.00 4 января 2021 года в больницах находятся 1437 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 2516 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 166 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших - 90 человек в областном центре. В Грязинском районе зарегистрировано 27 новых случаев, в Добринском и Елецком районах - по 14 случаев, в Липецком районе - 8, в Чаплыгинском - 6, в Задонском - 3, в Данковском - 2, в Краснинском и Усманском - по одному.
6 694
#коронавирус
1

Комментарии (6)

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Перри Мейсон

8 минут назад
Ковид-диссидентов всё меньше и меньше. Естественный отбор в действии
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ZZZZZ

20 минут назад
пока вы в мске, намордники экономят бюджет семейный )) они помогают только от штрафов ))
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Перри Мейсон

22 минуты назад
пока вы в мске, нет конечно.. Это все происки мирового правительства..
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Ирина

23 минуты назад
пока вы в мске, а от чего же тогда по вашему люди мрут семьями?вымирают
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пока вы в мске

37 минут назад
неужели еще кто то верит в болезнь и намордники?
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Вопрос к региональным властям

39 минут назад
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что ВУЗам рекомендовано организовать сдачу зачетов и экзаменов в онлайн-формате. Позволяет ли эпидемиологическая ситуация в Липецке проводить предстоящую сессию в очном формате?
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