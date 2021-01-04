В Липецке за сутки зарегистрировано 90 новых случаев COVID-19

На втором месте по числу заболевших - Грязинский район.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 33 человека в регионе завершили лечение от коронавируса, 3 человека умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрированы 16685 случаев новой коронавирусной инфекции, 12464 человека выздоровели, 268 человек умерли, 3953 — на лечении.



По состоянию на 14.00 4 января 2021 года в больницах находятся 1437 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 2516 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 166 случаев инфицирования коронавирусом. Больше всего заболевших - 90 человек в областном центре. В Грязинском районе зарегистрировано 27 новых случаев, в Добринском и Елецком районах - по 14 случаев, в Липецком районе - 8, в Чаплыгинском - 6, в Задонском - 3, в Данковском - 2, в Краснинском и Усманском - по одному.