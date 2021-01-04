8 минут назад
Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 5 января
Побывать на выступлении «Хора Турецкого и пройтись по подводной лодке «Новосибирский комсомолец», понаблюдать за облаками, ураганами и даже торнадо, сравнить перевод трейлера «Форсаж 9» с оригиналом - GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети на 5 января.
Музей истории ВМФ приглашает на экскурсию в формате онлайн по подводной лодке Б-396 «Новосибирский Комсомолец». Все, что нужно сделать — это зайти на сайт, отсканировать QR-код и начать экскурсию. Будут предложены фотографии, текст к каждому фото и сопровождение аудиогида.
Биологический музей им. К. А. Тимирязева проведет очередной выпуск бесплатных занятий студии «Биоэфир». Онлайн-занятия проведут научные сотрудники музея, кандидаты наук. В 12:00 начнется урок «На кого охотились древние люди». На занятии речь пойдёт о людях и животных, живших в эпоху последнего оледенения (ледниковом периоде). Вы узнаете об особенностях климата того времени и типичных видах млекопитающих, входивших в состав мамонтовой фауны (вымерших и сохранившихся до настоящего времени). Рассказ будет сопровождаться демонстрацией костей мамонта, пещерного медведя и других животных.
Портал mos.ru предлагает вспомнить выступление «Хора Турецкого» на фольклорном фестивале «Русское поле» – для участия в фестивале артисты подготовили программу ретро-шлягеров. Прямая трансляция концерта состоялась 20 июля.
Музей русского импрессионизма в 12:00 ждет на лекцию «Что такое русский импрессионизм». Директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова расскажет, «списывал» ли Константин Коровин у Клода Моне и как современники относились к тому, что Павел Третьяков покупал первые импрессионистические полотна.
Все мы видели облака, но задумывались ли мы, как они образуются? Как происходит круговорот воды в природе? Что такое торнадо и где его можно наблюдать? Московский планетарий организует онлайн-экскурсию по интерактивному музею Лунариум, который вместе с проектом «Ньюм» ответит на эти и другие вопросы, покажет мини-версии облаков и ураганов. Экскурсия начнется в 12:00 на YouTube-канале планетария.
Дом Гоголя продолжает новогодний фестиваль для всей семьи «Снежный Гоголь». Фестиваль пройдет онлайн. Каждый день на официальном YouTube-канале Дома Гоголя и на страницах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook будут открывать доступ к новым мероприятиям. Так, в 12:00 можно будет смастерить на мастер-классе «Ангела со звездой. В 15:00 кинолекторий «Рождественская кинопятерка» продолжит показ фильмов из подборки
лучших картин Франции, Великобритании, Испании, США и России.
Случалось ли так, что во время просмотра переведенного на русский язык фильма вам казалось – персонажи говорят что-то не то, их диалоги не соответствуют ситуации? Просто в оригинале смысл их речи может быть совсем другим, чуть иным – настроение. Британец Уильям Хэккет-Джонс уже больше 16 лет живет в России, русский язык начал изучать школьником, в «нулевых» занялся изданием журнала для тех, кто хочет знать английский, а в 2009 году основал компанию, которая заняла нишу качественного перевода в языковой паре английский – русский. Компания также готовит переводы и субтитры для множества российских фильмов, мультфильмов, сериалов. Сейчас «русский британец» ведет свой канал на YouTube, где в числе прочего разбирает переводы англоязычных трейлеров на русский язык. Например, вы можете узнать, чем отличается оригинальный трейлер.
Музей археологии Москвы приглашает детей и взрослых на онлайн-программы – в 14:00 начнется лекция-демонстрация «Зимние праздники в средневековой Москве». Участники узнают о традициях празднования Рождества и святочной недели, об особенностях подготовки, популярных играх и обрядах. Ведущий расскажет о том, когда раньше начинался новый год и что изменил Петр I. Ребята и взрослые увидят ёлку, наряженную по старинным обычаям, и посмотрят, как выглядел праздничный стол с традиционными блюдами. Лекция пройдет в сервисе Zoom, доступ на нее бесплатный, но требуется регистрация.
Музей архитектуры и строительства в 18:00 проведет прямое включение из закрытого хранения кирпичей. Фонд строительных материалов Музея архитектуры уникален среди музейных собраний не только России, но и мира. В отделе хранения музея находятся образцы византийской и новгородской плинфы, ракушечника с известковым раствором XII века, белый камень из памятников XII–XVII веков, уникальная коллекция кирпичей XVI–XIX веков с различными клеймами мастеров, изразцы, деревянная керамическая черепица. Часть этих уникальных экспонатов можно будет увидеть во время прямого эфира.