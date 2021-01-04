Новогодние праздники в сети: куда заглянуть 5 января

Побывать на выступлении «Хора Турецкого и пройтись по подводной лодке «Новосибирский комсомолец», понаблюдать за облаками, ураганами и даже торнадо, сравнить перевод трейлера «Форсаж 9» с оригиналом - GOROD48 предлагает небольшую подборку событий в сети на 5 января.