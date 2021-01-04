Происшествия

55 минут назад

Письма и посылки в ДТП не пострадали и будут доставлены вовремя

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#ДТП
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Письма и посылки в ДТП не пострадали и будут доставлены вовремя

В «Почте России» прокомментировали сегодняшнее происшествие. 

Напомним, сегодня днём на улице Петра Смородина в Липецке столкнулись «Форд Фокус» и «Лада Ларгус» с символикой «Почты России». В соцсетях тут же появились фотографии и видео с места происшествия.

- ДТП с участием почтовой машины не отразится на обслуживании клиентов федерального почтового оператора, почтовые отправления находятся в сохранности и будут доставлены в срок, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УФПС Липецкой области АО «Почта России». - Отметим, что перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, а машины технический осмотр. Автомобиль находился в исправном состоянии.


1 574
#ДТП
1

Комментарии (1)

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Абывыгода

19 минут назад
"почтовые отправления находятся в сохранности и будут доставлены в срок" - Это точно про Почту России? :)
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