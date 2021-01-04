В России

сегодня, 15:31

Путин поручил кабмину проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

1 235
#индексация пенсий

Предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров должны представить лидеру государства уже через месяц.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам большой пресс-конференции, - сообщает пресс-служба Кремля. Пресс-конференция президента РФ прошла 17 декабря 2020 года.

Глава государства поручил кабинету министров проработать предложения по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров.

Эти предложения должны представить Путину уже к 1 февраля.

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что парламент может принять соответствующий законопроект до марта, если кабмин внесет поправки в Госдуму, - передает РИА-Новости.

Проблема индексации пенсий работающих пенсионеров неоднократно поднималась в 2020 году, но пока остается нерешенной. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Такое решение власти объясняли вынужденной необходимостью сократить дефицит Пенсионного фонда России.

На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что индексация пенсий на фоне пандемии важна для государства и возможна при достаточной обеспеченности бюджета.
1 235
#индексация пенсий

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья

34 минуты назад
Меня больше всего волнует, как первоклашки будут собираться в школу, когда бабушки на работе. Им надо будет самим встать, одеться, позавтракать, дойти или доехать до школы и не опоздать. В 7 лет это не реально. Как быть? Отпрашиваться с работы? Всем по очереди. Родителям и предпенсионерам? Няни нам не по корману, да и не хочется доверять внуков чужим людям. Чему они их научат, неизвестно.
ответить

Еще в рубрике

Рост объема наличных в России обновил 10-летний рекорд
#деньги #рубли
Рост объема наличных в России обновил 10-летний рекорд

сегодня, 15:08

В России
В России не станут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
#ЕГЭ
В России не станут вводить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

сегодня, 11:48

В России
Рубль уверенно растет в начале года к доллару и евро
#курс валют
Рубль уверенно растет в начале года к доллару и евро

сегодня, 11:37

В России
Россиян будут лишать прав по новым причинам
#лишение прав #новые штрафы
Россиян будут лишать прав по новым причинам

сегодня, 11:10

В России
Воронежский писатель умер от коронавируса в США
#коронавирус
1
Воронежский писатель умер от коронавируса в США

вчера, 12:44

В России
В Тамбовской области 7 детей заболели коронавирусом
#коронавирус
1
В Тамбовской области 7 детей заболели коронавирусом

вчера, 12:34

В России