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Путин поручил кабмину проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров
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Предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров должны представить лидеру государства уже через месяц.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам большой пресс-конференции, - сообщает пресс-служба Кремля. Пресс-конференция президента РФ прошла 17 декабря 2020 года.
Глава государства поручил кабинету министров проработать предложения по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров.
Эти предложения должны представить Путину уже к 1 февраля.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что парламент может принять соответствующий законопроект до марта, если кабмин внесет поправки в Госдуму, - передает РИА-Новости.
Проблема индексации пенсий работающих пенсионеров неоднократно поднималась в 2020 году, но пока остается нерешенной. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Такое решение власти объясняли вынужденной необходимостью сократить дефицит Пенсионного фонда России.
На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что индексация пенсий на фоне пандемии важна для государства и возможна при достаточной обеспеченности бюджета.
Глава государства поручил кабинету министров проработать предложения по параметрам индексации пенсии работающих пенсионеров.
Эти предложения должны представить Путину уже к 1 февраля.
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал, что парламент может принять соответствующий законопроект до марта, если кабмин внесет поправки в Госдуму, - передает РИА-Новости.
Проблема индексации пенсий работающих пенсионеров неоднократно поднималась в 2020 году, но пока остается нерешенной. Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Такое решение власти объясняли вынужденной необходимостью сократить дефицит Пенсионного фонда России.
На ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что индексация пенсий на фоне пандемии важна для государства и возможна при достаточной обеспеченности бюджета.
1 235
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