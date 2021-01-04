В липецкой пекарне работали без масок

А вот цены на масло и сахар - в пределах допустимых.

Сегодня сотрудники управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области обследовали на предмет соблюдения масочного режима шесть торговых центров.



- По признакам ст. 20.6.1 КоАП РФ возбуждено дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя за нахождение сотрудников без масок в одной из пекарен в торговом центре, - отметили в управлении. - Всего обследовано более 40 объектов торговли.



В ходе обследования 10 магазинов 7 торговых сетей на предмет соблюдения условий соглашения об установлении максимальных цен для производителей и торговых предприятий на сахар-песок и подсолнечное масло нарушений не выявлено. В 7 торговых объектов провели проверки соблюдения обязательной маркировки товаров легкой промышленности, нарушений тоже не выявлено. Сегодня не было и проблем с обеспечением населения региона товарами первой необходимости.