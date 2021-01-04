Происшествия

37 минут назад

Количество пожаров в праздники увеличилось на 54% по сравнению с началом января 2020-го

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#пожар
Количество пожаров в праздники увеличилось на 54% по сравнению с началом января 2020-го

В одном пожаре пострадал человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, с начала года на территории Липецкой области произошло 20 техногенных пожаров, на на одном из которых пострадал один человек, при этом гибели людей на пожарах в Липецкой области удалось избежать. Так, даже 1 января пожаром был подпорчен праздник на одной из баз отдыха - к счастью, там обошлось без пострадавших. 

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2 января в 00:50 в Липецке в доме №10/2 на улице Звездная в квартире загорелись постельные принадлежности на площади 4 квадратных метра - при пожаре пострадал мужчина, а жителей верхних этажей дома пришлось эвакуировать.

А сегодня, 4 января в посёлке Агроном Лебедянского района горело бесхозное строение. 

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- По-прежнему пресловутый человеческий фактор и нарушение правил пожарной безопасности гражданами, даёт в целом увеличение количества пожаров - отмечен рост на 54 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают в пресс-службе. - Главное Управление МЧС России по Липецкой области напоминает телефон вызова экстренных служб 112, пожарной охраны 101 и 01. В случае если вам угрожает опасность или кому-то требуется помощь незамедлительно сообщайте по данным телефонам информацию о происшествии. Помните, от ваших действий может зависеть чья-то жизнь!

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области
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#пожар

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