В Липецкую область вернется снег с дождем

Возможен гололед и туман.

В ближайшие сутки на фоне падения атмосферного давления в Липецкой области местами пройдут небольшие осадки – снег и мокрый снег, а днем – снег с дождем, местами возможен гололед и туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно, местами небольшие снег, мокрый снег, а днем – снег с дождем, местами гололед и туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Липецке облачно, ночью слабые, а днем небольшие снег, мокрый снег, днем снег с дождем, ночью и утром туман, днем гололед. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.



5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градус мороза.