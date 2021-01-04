Погода в Липецке

9 минут назад

В Липецкую область вернется снег с дождем

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#снег #гололёд #туман
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В Липецкую область вернется снег с дождем

Возможен гололед и туман.

В ближайшие сутки на фоне падения атмосферного давления в Липецкой области местами пройдут небольшие осадки – снег и мокрый снег, а днем – снег с дождем, местами возможен гололед и туман, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градуса мороза, что на 5-6 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 января в Липецкой области облачно, местами небольшие снег, мокрый снег, а днем – снег с дождем, местами гололед и туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно, ночью слабые, а днем небольшие снег, мокрый снег, днем снег с дождем, ночью и утром туман, днем гололед. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.

5 января стал самым теплым в Липецке в 2001 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году – 31 градус мороза.
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#снег #гололёд #туман
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