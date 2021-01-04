Происшествия

29 минут назад

Заявлений в полицию на вандалов в Молодёжном парке не поступало

7 228
#вандализм
Заявлений в полицию на вандалов в Молодёжном парке не поступало

Но проверку всё равно проведут.

Напомним, накануне в парке Молодежный липчанин Сергей Белов нашел разбитую лавочку и следы от протектора уборочной техники. Мужчина предположил, что это могла сделать уборочная техника, так как рядом с щепками был виден свежий протектор на снегу. Но в мэрии с таким предположением не согласились, отметив, что причастность сотрудников МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» к случившемуся не подтверждается.

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Как сообщили GOROD48 сегодня в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, заявления в полицию от мэрии Липецка на порчу лавки до сих пор не поступило. Тем не менее, этот случай так просто не оставят.

- Даже если заявления от администрации Липецка не поступит, в полиции проведут проверку по факту публикации о происшествии в Молодёжном парке, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
7 228
#вандализм

Комментарии (7)

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Алкаш

3 минуты назад
Трактор проехал уже по отломанным доскам и это хорошо видно.
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Валентина

5 минут назад
Ежу понятно, что это сделала машина.
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Serg

5 минут назад
Там даже железо погнуто!!!
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золотая чаша

5 минут назад
веб камеры по этой дорожке от 28 микр к Ривьере не плохо было бы повесить.
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Деньги то-народные,

7 минут назад
Да уж, не жалко.
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А что не дописали?

8 минут назад
Проведут проверку.И сделают отказной материал)
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Да уж

10 минут назад
Ну видно же, что снегоуборочная машина проехала по данному объекту.!!! Отпечатки протектора колеса впритык к скамейке(лавочке) , что за бред "несут" в своё оправдание!!!
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