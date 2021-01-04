Происшествия
29 минут назад
Заявлений в полицию на вандалов в Молодёжном парке не поступало
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Но проверку всё равно проведут.
Напомним, накануне в парке Молодежный липчанин Сергей Белов нашел разбитую лавочку и следы от протектора уборочной техники. Мужчина предположил, что это могла сделать уборочная техника, так как рядом с щепками был виден свежий протектор на снегу. Но в мэрии с таким предположением не согласились, отметив, что причастность сотрудников МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» к случившемуся не подтверждается.
Как сообщили GOROD48 сегодня в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, заявления в полицию от мэрии Липецка на порчу лавки до сих пор не поступило. Тем не менее, этот случай так просто не оставят.
- Даже если заявления от администрации Липецка не поступит, в полиции проведут проверку по факту публикации о происшествии в Молодёжном парке, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
Как сообщили GOROD48 сегодня в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, заявления в полицию от мэрии Липецка на порчу лавки до сих пор не поступило. Тем не менее, этот случай так просто не оставят.
- Даже если заявления от администрации Липецка не поступит, в полиции проведут проверку по факту публикации о происшествии в Молодёжном парке, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
7 228
Алкаш
Валентина
Serg
золотая чаша
Деньги то-народные,
А что не дописали?
Да уж