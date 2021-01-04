Общество

сегодня, 11:08

Жители нескольких микрорайонов Липецка могли остаться без воды

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#авария #ЖКХ
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Жители нескольких микрорайонов Липецка могли остаться без воды

В районе ДС «Звездный» прорвало 500-миллиметровый водопровод.

Вчера вечером сотрудники АО «ЛГЭК» выявили утечку на водопроводе диаметром 500 мм в районе Дворца спорта «Звездный». Чтобы не отключать подачу воды жителям этой части города в выходной день, специалисты попытались найти место порыва трубы без отключения воды, и им это удалось.

По словам первого вице-мэра Липецка Константина Вострикова, сегодня утром ремонтные бригады разобрали плиточное покрытие над местом аварии и приступили к ее устранению. Таким образом, жители нескольких микрорайонов Липецка могли остаться без воды.

- Мы попросили минимизировать отключение воды и в итоге всего десять многоквартирных домов остались без этого ресурса. Ориентировочно ремонтные работы продлятся до вечера, - сказал Константин Востриков.
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#авария #ЖКХ
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Комментарии (6)

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Терешковой 13 Б

3 минуты назад
То что воду жильцам не отключали, чистое враньё. С двух часов дня 3 января сидим без холодной воды. Диспетчерские службы, как ЕДС города так и диспетчерская ЛГЭК уверовали, что работа по устранению аварии закончены и воду в дом дали. Полный бардак, люди ни кому не нужны.
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Пенсионер

11 минут назад
Житель, без об' явления , спросонья или по ... А других неееет...! зато на портале госуслуг... Ждите следующих выборов.
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Опять враньё

12 минут назад
Это как квадра с раннего утра вырубила и отопление и горячую воду, а заявляли, что с 11 часов батареи будут тёплые, а не горячие. Потом рапортовали, что в 16 ч всё сделали, а люди сидели по факту сутки без отопления и горячей воды. Так и здесь - не Первомайской целый день не было холодной воды
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Первомайская 38

53 минуты назад
Вчера с 9 утра до 23 часов не было холодной воды, без предупреждения! Хочется спросить у наших чиновников- сколько этот бардак будет продолжаться?????
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Мизантроп

сегодня, 11:19
Такого бардака в ЖКХ еще небыло, графики ппр проводятся формально, вросто выкачка прибыли!
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Житель

сегодня, 11:11
Никогда такого не было, и вот опять...
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