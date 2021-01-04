В районе ДС «Звездный» прорвало 500-миллиметровый водопровод.

Вчера вечером сотрудники АО «ЛГЭК» выявили утечку на водопроводе диаметром 500 мм в районе Дворца спорта «Звездный». Чтобы не отключать подачу воды жителям этой части города в выходной день, специалисты попытались найти место порыва трубы без отключения воды, и им это удалось.



По словам первого вице-мэра Липецка Константина Вострикова, сегодня утром ремонтные бригады разобрали плиточное покрытие над местом аварии и приступили к ее устранению. Таким образом, жители нескольких микрорайонов Липецка могли остаться без воды.



- Мы попросили минимизировать отключение воды и в итоге всего десять многоквартирных домов остались без этого ресурса. Ориентировочно ремонтные работы продлятся до вечера, - сказал Константин Востриков.

