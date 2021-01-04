Здоровье

сегодня, 11:06

В Липецкой области за сутки от коронавируса умерли 3 человека

4 1191
#коронавирус
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В Липецкой области за сутки от коронавируса умерли 3 человека

Выявлено 166 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки на территории Липецкой области выявлено 166 случаев COVID-19, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

Скончались от новой коронавирусной инфекции три человека, 33 человека выздоровели.

Всего в Липецкой области выявлено 16 685 случаев COVID-19, 12 464 человека выздоровели, 268 умерли. 

За последние сутки в России выявлено 23 351 случай COVID-19, 21 154 человека выздоровели, 482 умерли. 
 
С нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции, 2 640 036 человек выздоровели, 58 988 умерли. 
4 1191
#коронавирус
2

Комментарии (4)

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Вот так

18 минут назад
А что мы хотели? Еще корпоративы не аукнулись. Если такую статистику нам преподносят,надо учитывать,что в выходные и праздники меньше тестируют. Какая ситуация в реальности,остается только догадываться.
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данковчанин

53 минуты назад
...народу нужно хоть в праздники посидеть дома....что люди и особенно молодежь шатается....заболеете, там как " карта ляжет", кому как повезет...
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Гостья

сегодня, 11:23
Почему не дают направление на тест и кт???? В поликлиники огромная очередь, врачи не дают направление...
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Житель

сегодня, 11:13
Коротко, сухо, по делу)))
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