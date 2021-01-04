В Липецкой области за сутки от коронавируса умерли 3 человека

Выявлено 166 новых случаев COVID-19.

За минувшие сутки на территории Липецкой области выявлено 166 случаев COVID-19, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.



Скончались от новой коронавирусной инфекции три человека, 33 человека выздоровели.



Всего в Липецкой области выявлено 16 685 случаев COVID-19, 12 464 человека выздоровели, 268 умерли.



За последние сутки в России выявлено 23 351 случай COVID-19, 21 154 человека выздоровели, 482 умерли.



С нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции, 2 640 036 человек выздоровели, 58 988 умерли.