Здоровье
сегодня, 11:06
В Липецкой области за сутки от коронавируса умерли 3 человека
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Выявлено 166 новых случаев COVID-19.
За минувшие сутки на территории Липецкой области выявлено 166 случаев COVID-19, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.
Скончались от новой коронавирусной инфекции три человека, 33 человека выздоровели.
Всего в Липецкой области выявлено 16 685 случаев COVID-19, 12 464 человека выздоровели, 268 умерли.
За последние сутки в России выявлено 23 351 случай COVID-19, 21 154 человека выздоровели, 482 умерли.
С нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции, 2 640 036 человек выздоровели, 58 988 умерли.
Скончались от новой коронавирусной инфекции три человека, 33 человека выздоровели.
Всего в Липецкой области выявлено 16 685 случаев COVID-19, 12 464 человека выздоровели, 268 умерли.
За последние сутки в России выявлено 23 351 случай COVID-19, 21 154 человека выздоровели, 482 умерли.
С нарастающим итогом в России зарегистрировано 3 260 138 случаев коронавирусной инфекции, 2 640 036 человек выздоровели, 58 988 умерли.
4 1191
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