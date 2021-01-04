Происшествия

22 минуты назад

В ДТП на трассе Хлевное-Липецк пострадал 31-летний мужчина

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#ДТП
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В ДТП на трассе Хлевное-Липецк пострадал 31-летний мужчина

Стали известны новые подробности вечерней аварии.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 3 января в 21:15 на 49-м километре автодороги Хлевное-Липецк 33-летний водитель автомобиля «Рено Лагуна» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 31-летнего мужчины.

Водитель «Шевроле Авео» госпитализирован.

- Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий и следственных действий, по результатам которого будет принято процессуальное решение, - отметили в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.
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#ДТП
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