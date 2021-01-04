В Липецкой области арестовано более 4,5 тысячи немаркированных товаров

А с 1 января 2021 года в России вступил в силу новый запрет - на оборот немаркированных средствами идентификации товаров легкой промышленности.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с момента введения первого запрета на оборот немаркированных товаров (то есть с 1 июля 2020 года) было проведено 70 мероприятий по надзору, в том числе 12 совместно с Воронежской таможней по Липецкой области, прокуратурой, Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, Агентством содействия развития торговой деятельности, УМВД России по Липецкой области.За период действия обязательной маркировки было проверено в общей сложности более 6,6 тысячи единиц товаров: это обувь, табачные изделия, фототовары, парфюмерная продукция. С нарушением установленных требований - без маркировки или с нарушением требований к маркировке находилось в обороте более 4,5 тысячи единиц товаров или 70% осмотренных товаров. Общая стоимость такой продукции составила более 2,1 миллиона рублей. Продукция опечатана и изъята из оборота протоколом ареста. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ст. 15.12 КоАП РФ, материалы переданы на рассмотрение в судебные органы. По итогам рассмотрения судами уже приняты решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 119 тысяч рублей с конфискацией более 1878 единиц товаров общей стоимостью 890 тысяч рублей. Остальные материалы находятся в стадии рассмотрения.Добавим, что по информации, представленной в Минпромторг, Липецкая область была отмечена как регион, в котором успешно прошло внедрение системы по табачной и обувной продукции. В 2021 году начинают действовать очередные нововведения. Под обязательную маркировку уже попадают такие товары, как одежда, шины и покрышки, духи и туалетная вода, молочная продукция, а в качестве эксперимента планируется ввести маркировку упакованной воды, кресел-колясок, курительных смесей, пива и пивных напитков.Ещё 1 ноября 2020 года вступил в силу запрет на ввод в оборот немаркированных средствами идентификации шин, введены требования об обязательной передаче сведений в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, о первой продаже и розничной реализации маркированных средствами идентификации шин. 15 декабря 2020 года вступил в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации шин; до 1 марта 2021 года осуществляется маркировка шин, введенных в оборот до 1 ноября 2020 года, а 1 марта 2021 года вступают в силу требования о передаче в информационную систему маркировки сведений о всех операциях с маркированными средствами идентификации шинами всеми участниками оборота.С 1 января 2021 года в России вступил в силу запрет на оборот немаркированных средствами идентификации товаров легкой промышленности. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, теперь обязательной маркировке подлежит одежда (в том числе рабочая) из натуральной или композитной кожи; женские трикотажные блузки, блузы и блузоны машинного или ручного вязания, а также пальто, полупальто, ветровки и аналогичные изделия. Кроме того, запрещено продавать без маркировки белье постельное, столовое, туалетное и кухонное.Товары легкой промышленности, подлежащие обязательной маркировке, определены постановлением правительства РФ N 1956 "Об утверждении Правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности".На Федеральном портале проектов правовых актов опубликован проект постановления правительства, в соответствии с которым с 1 апреля 2021 года по 28 февраля 2022 года в России будет проходить эксперимент по обязательной маркировке пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков средствами идентификации.

Предполагается, что маркировка коснется не только пива и напитков, изготавливаемых на его основе, но также сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи. Методические рекомендации по проведению эксперимента должны быть утверждены до 30 июня 2021 года. Производители, импортеры, оптовые и розничные продавцы, а также предприятия общественного питания смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе. Специализированное оборудование для нанесения штрихкодов будет выдаваться участникам эксперимента бесплатно. Созданием и координацией информационной системы маркировки будет заниматься Минпромторг.