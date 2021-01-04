В торговом центре нарушали масочный режим

Причём сразу и продавцы, и покупатели.

В Липецке продолжаются проверки соблюдения масочного режима и других требований постановления администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Накануне сотрудники управления потребительского рынка провели рейды в 5 торговых центрах.



- В одном из торговых центров на улице Титова возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя за нахождение сотрудников без масок и допуск на территорию торгового объекта покупателей без масок, - отметили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.



