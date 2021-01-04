Общество

сегодня, 07:59

В торговом центре нарушали масочный режим

3 655
#торговля #коронавирус
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В торговом центре нарушали масочный режим

Причём сразу и продавцы, и покупатели.

В Липецке продолжаются проверки соблюдения масочного режима и других требований постановления администрации Липецкой области № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области». Накануне сотрудники управления потребительского рынка провели рейды в 5 торговых центрах.

- В одном из торговых центров на улице Титова возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя за нахождение сотрудников без масок и допуск на территорию торгового объекта покупателей без масок, - отметили в управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.

3 655
#торговля #коронавирус
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Комментарии (3)

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цирк

53 минуты назад
угарный газ всех достал и покупателей и продавцов и они вдруг прозрели-143 процента
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Оксана

59 минут назад
Не будьте свиньями...не хотите носить маски-то хоть имейте уважения к другим...
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Минздрав предупреждает

сегодня, 08:19
гигиеническая маска не является средством защиты в вирусоопасной среде.
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