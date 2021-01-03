Общество

54 минуты назад

Трактор лавочку не ломал?

25 992
#вандализм #хулиганство
2
Трактор лавочку не ломал?

В парке Молодежный личанин нашел разбитую конструкцию и следы от протектора уборочной техники.

Житель Липецка Сергей Белов увидел сегодня разбитую лавочку в Молодежном парке. Мужчина предположил, что это могла сделать уборочная техника, так как рядом с щепками был виден свежий протектор на снегу.

За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там подтвердили, что сегодня днем малая форма, установленная в этом году, была частично повреждена.

- Общественное пространство убирается в ночное время с применением малой уборочной техники, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии. - В ночное время все лавочки были целы, поэтому причастность сотрудников МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» не подтверждается. Также мы просим откликнуться очевидцев повреждения малой формы для привлечения к ответственности причастных лиц.

В то же время на фотографии видно, что этим места посещают хулиганы, которые уже успели расписать лавочки и мусорку.
25 992
#вандализм #хулиганство
2

Комментарии (25)

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Смотрящий

2 минуты назад
Не было печали! Купила баба - прося ... Теперь еще всем городом следите за тем, что создает сплошные неудобства!
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молодой тупняк

2 минуты назад
Да это просто жуть! Этой лавке надо памятник поставить! Столько шума в Липецке подняла, ну всех на уши подняла: уборочная техника, пресс-служба города, пресс-служба мэрии, мужчина-Шерлок Холмс который провёл расследование, МБУ "Управление благоустройства г. Липецка, розыск очевидцев, фотофиксация, а так же * которые уже успели расписать лавочку и мусорку. Да это же сценарий для триллера!
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Значит,

4 минуты назад
советское значит отличное, тракторы из фольги?
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советское значит отличное

11 минут назад
Значит,, .. нет. это лавочки ,столбы и урны были не из фольги).
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Админисрация

15 минут назад
мама, дорогая, вам показалось
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А

15 минут назад
Это сделали липчанИны 100%...
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мама, дорогая

19 минут назад
Это сделали инопланетяне- след от НЛО четко виден возле лавочки. Ужас! Видно же , что лавку повредили трактором- след протектора виден отлично.
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Заметали следы)

23 минуты назад
Это вандалы,
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Значит,

24 минуты назад
советское значит отличное, хреновые были трактора в СССР
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Бродяга

27 минут назад
100 пудов трактор, пластины метала могут погнуть только вандалы которые ходят с кувалдой
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