Трактор лавочку не ломал?

В парке Молодежный личанин нашел разбитую конструкцию и следы от протектора уборочной техники.

Житель Липецка Сергей Белов увидел сегодня разбитую лавочку в Молодежном парке. Мужчина предположил, что это могла сделать уборочная техника, так как рядом с щепками был виден свежий протектор на снегу.



За комментарием мы обратились в пресс-службу администрации Липецка. Там подтвердили, что сегодня днем малая форма, установленная в этом году, была частично повреждена.



- Общественное пространство убирается в ночное время с применением малой уборочной техники, - рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии. - В ночное время все лавочки были целы, поэтому причастность сотрудников МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» не подтверждается. Также мы просим откликнуться очевидцев повреждения малой формы для привлечения к ответственности причастных лиц.



В то же время на фотографии видно, что этим места посещают хулиганы, которые уже успели расписать лавочки и мусорку.