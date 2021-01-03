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Воронежец сбил женщину и врезался в автомобиль полиции на улице Титова

11 1517
#ДТП #полиция
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Воронежец сбил женщину и врезался в автомобиль полиции на улице Титова

В Липецке 3 января около 12.30 произошло двойное ДТП с пострадавшей рядом с четвертым отделом полиции.

По предварительной версии, 29-летний житель Воронежской области на автомобиле «Джили» вовремя не заметил женщину, которая переходила дорогу и попытался уйти от наезда, вывернув руль вправо. Но маневр не удался.

- Иномарка задела женщину, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - С множественными травмами 51-летняя пострадавшая была госпитализирована. В то же время машина врезалась «Ладу Гранту», а от нее в припаркованный автомобиль дежурной части марки «ГАЗель». В момент столкновения в нем никого не было.

По факту двойного ДТП проводится проверка.

11 1517
#ДТП #полиция
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Комментарии (11)

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каждый день одно и тоже

20 минут назад
пора запрещать весь неуправляемый инохлам, как основную причину ДТП
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Ирина

24 минуты назад
Я знаю эту женщину, очень жалко что так произошло. На глазах у мужа всё произошло.
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ъ

25 минут назад
Там нет перехода. Пусть женщина оплачивает этот банкет.
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Студент

25 минут назад
В Воронеже, а уж как ездят те самые автобусы..... будто бы кроме них вообще никого нет на дороге
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Дальтоников

26 минут назад
в России полно,вон 8 человек погибли сегодня ,забыл где !
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Максим Олешкевич

29 минут назад
В Липецке ГИБДД не работает, вот и сбивают пешеходов и на красный летят
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Липчанин

37 минут назад
В Воронеже, я бы добавил и в основном ходят где хотят. А в Воронеже даже за то что заехал за стоп-линию штраф, а в Липецке красный на светофоре не понимают
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В Воронеже

42 минуты назад
Вообще нет правил дорожного движения. Едут как хотят, тормозят где хотят. Даже автобусы остановить можно не на остановке
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Бывает

46 минут назад
И чо
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Это

52 минуты назад
Не теракт и не пьяное дтп.Это смягчающее обстоятельство
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