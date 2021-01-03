Воронежец сбил женщину и врезался в автомобиль полиции на улице Титова

В Липецке 3 января около 12.30 произошло двойное ДТП с пострадавшей рядом с четвертым отделом полиции.

По предварительной версии, 29-летний житель Воронежской области на автомобиле «Джили» вовремя не заметил женщину, которая переходила дорогу и попытался уйти от наезда, вывернув руль вправо. Но маневр не удался.



- Иномарка задела женщину, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - С множественными травмами 51-летняя пострадавшая была госпитализирована. В то же время машина врезалась «Ладу Гранту», а от нее в припаркованный автомобиль дежурной части марки «ГАЗель». В момент столкновения в нем никого не было.



По факту двойного ДТП проводится проверка.



