В колониях Липецкой области осужденные кидаются сапогами

Контингент колоний развлекает себя на новогодних праздниках как может

Как сообщает УФСИН России по Липецкой области, в липецкой колонии №2, в рамках кружковой работы при активном участии спортивного клуба исправительного учреждения «Добрыня» с осужденными были проведены «Молодецкие зимние забавы». Осужденные познакомились со старинной финской забавой – метание сапога в сугроб.



- Правила игры несложные. Бросать можно левый или правый сапог, на свое усмотрение. Участники делают по три попытки, по результатам отбираются лучшие, каждый из них делает еще три броска и победитель определяется по лучшему результату, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.



А в усманской женской колонии №7 соревновались на лучшее новогоднее украшение помещений отрядов



- Марафон новогодних мероприятий в исправительной колонии №7 УФСИН России по Липецкой области стартовал со смотра-конкурса между отрядами на лучшее новогоднее украшение комнат отдыха. Конкурс проводится ежегодно в преддверии Нового года, поэтому готовиться к нему начинают заранее. В этом году каждый отряд старался украсить свое помещение по-своему, но везде ощущалась атмосфера праздника, было по-зимнему сказочно и по-домашнему уютно. В каждом интерьере были свои атрибуты новогодних праздников, но главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – Бычок. Окна общежитий превратились в красочные витрины, а внутри помещений появились полянки с заснеженными домиками и елочками, при оформлении использовалось много творческих работ, сделанных осужденными женщинами собственноручно в ходе мастер-классов, сообщили в пресс-службе.



