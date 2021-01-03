Общество

20 минут назад

В колониях Липецкой области осужденные кидаются сапогами

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#УФСИН #новый год
В колониях Липецкой области осужденные кидаются сапогами

Контингент колоний развлекает себя на новогодних праздниках как может

Как сообщает УФСИН России по Липецкой области, в липецкой колонии №2, в рамках кружковой работы при активном участии спортивного клуба исправительного учреждения «Добрыня» с осужденными были проведены «Молодецкие зимние забавы». Осужденные познакомились со старинной финской забавой – метание сапога в сугроб. 

- Правила игры несложные. Бросать можно левый или правый сапог, на свое усмотрение. Участники делают по три попытки, по результатам отбираются лучшие, каждый из них делает еще три броска и победитель определяется по лучшему результату, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.

А в усманской женской колонии №7 соревновались на лучшее новогоднее украшение помещений отрядов

-  Марафон новогодних мероприятий в исправительной колонии №7 УФСИН России по Липецкой области стартовал со смотра-конкурса между отрядами на лучшее новогоднее украшение комнат отдыха. Конкурс проводится ежегодно в преддверии Нового года, поэтому готовиться к нему начинают заранее. В этом году каждый отряд старался украсить свое помещение по-своему, но везде ощущалась атмосфера праздника, было по-зимнему сказочно и по-домашнему уютно. В каждом интерьере были свои атрибуты новогодних праздников, но главными героями стали Дед Мороз, Снегурочка и символ наступающего года – Бычок. Окна общежитий превратились в красочные витрины, а внутри помещений появились полянки с заснеженными домиками и елочками, при оформлении использовалось много творческих работ, сделанных осужденными женщинами собственноручно в ходе мастер-классов, сообщили в пресс-службе.
 
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#УФСИН #новый год

Комментарии (1)

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Al0N3

6 минут назад
Ахахахахахах) я сейчас в армии, и тут примерно похожие забавы. Совпадение? - не думаю.
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