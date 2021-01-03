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Роспотребнадзор рассказал о новой потенциально опасной болезни в Конго

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#пандемия #Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре изучают данные о возможном появлении новой смертельной болезни в Конго.

Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", - рассказали РИА-Новости в ведомстве.

Ранее в CNN привели слова ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума, который одним из первых обнаружил вирус Эболы, о возникновении в Конго новой смертельно опасной "болезни X". Он утверждает, что у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.

Однако описанные ученым симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни, поэтому пока не обнаружат ее возбудителя, не стоит паниковать, - заявил замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", - прокомментировал представитель Роспотребнадзора.

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#пандемия #Роспотребнадзор

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