В мире
сегодня, 16:29
Роспотребнадзор рассказал о новой потенциально опасной болезни в Конго
В Роспотребнадзоре изучают данные о возможном появлении новой смертельной болезни в Конго.
Роспотребнадзор изучает все источники и публикации по ситуации в Конго после сообщений о возможном возникновении новой смертельной "болезни X", - рассказали РИА-Новости в ведомстве.
Ранее в CNN привели слова ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума, который одним из первых обнаружил вирус Эболы, о возникновении в Конго новой смертельно опасной "болезни X". Он утверждает, что у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.
Однако описанные ученым симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни, поэтому пока не обнаружат ее возбудителя, не стоит паниковать, - заявил замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", - прокомментировал представитель Роспотребнадзора.
Ранее в CNN привели слова ученого Жан-Жака Муембе-Тамфума, который одним из первых обнаружил вирус Эболы, о возникновении в Конго новой смертельно опасной "болезни X". Он утверждает, что у одной из пациенток в Демократической Республике Конго зафиксировали ранние симптомы геморрагической лихорадки, при этом тесты на Эболу и другие известные заболевания дали отрицательные результаты.
Однако описанные ученым симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни, поэтому пока не обнаружат ее возбудителя, не стоит паниковать, - заявил замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", - прокомментировал представитель Роспотребнадзора.