25 минут назад
В Липецкой области днем до -5
В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки прекратятся, сохранится гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят около 3 градусов мороза, что на 5 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.
4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.