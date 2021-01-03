Погода в Липецке

25 минут назад

В Липецкой области днем до -5

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В Липецкой области днем до -5

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки прекратятся, сохранится гололед. Среднесуточные температуры воздуха составят около 3 градусов мороза, что на 5 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 января в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами гололед, на дорогах гололедица. Температура ночью составит от 2 до 4 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.

4 января стал самым теплым в Липецке в 2000 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 32 градуса мороза.
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