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сегодня, 12:34
В Тамбовской области 7 детей заболели коронавирусом
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За последние сутки в Тамбовской области у семи несовершеннолетних детей выявлен коронавирус.
160 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлено в Тамбовской области на утро 3 января, - сообщает Оперативный штаб по региону.
При этом среди них семеро несовершеннолетних детей в возрасте от года до 17 лет. Из взрослых заболевших 82 женщины и 71 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет. Все — контактные с заболевшими, приезжих из других регионов нет.
Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся 2887 человек (из них подтверждённых случаев — 1069). Госпитализированы — 734 человек, из них диагноз «пневмония» — у 669 человек.
Всего в регионе зарегистрирован 18131 случай заболевания, из них 4328 без клинических проявлений. Выздоровели 16135 человек, - передает РИА ТОП68.
При этом среди них семеро несовершеннолетних детей в возрасте от года до 17 лет. Из взрослых заболевших 82 женщины и 71 мужчина в возрасте от 18 до 87 лет. Все — контактные с заболевшими, приезжих из других регионов нет.
Под медицинским наблюдением дома на самоизоляции находятся 2887 человек (из них подтверждённых случаев — 1069). Госпитализированы — 734 человек, из них диагноз «пневмония» — у 669 человек.
Всего в регионе зарегистрирован 18131 случай заболевания, из них 4328 без клинических проявлений. Выздоровели 16135 человек, - передает РИА ТОП68.
1 130
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