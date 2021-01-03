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В Воронежской области директора дома-интерната оштрафовали за вспышку коронавируса
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За вспышку коронавируса в доме престарелых директора заведения под Воронежем оштрафовали на 25 тысяч рублей.
Директора Новоусманского дома-интерната для престарелых и инвалидов Валерия Дзырука суд оштрафовал на 25 тысяч рублей (при том, что ему грозило от 50 до 150 тысяч рублей).
Его признали виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил при угрозе распространения опасного заболевания).
Данная информация появилась на сайте Новоусманского районного суда Воронежской области. Материалы сдали в отдел судебного делопроизводства 28 декабря.
В ходе проведения в интернате санитарно-эпидемиологического расследования, Роспотребнадзор выявил, что больных с признаками инфекционного заболевания – высокой температурой – не помещали в изолятор для временного пребывания до госпитализации. Из-за действий, точнее, бездействия руководства учреждения в период с 27 ноября по 8 декабря коронавирусом заболели 10 сотрудников и 53 подопечных. Выяснилось, что двоих человек, имевших высокую температуру тела, не стали помещать в специальный изолятор, где они должны были дожидаться госпитализации. В дальнейшем у них обнаружили коронавирус. Еще троих пожилых людей старше 65 лет, имеющих кашель и повышенную температуру, на инфекцию не протестировали. Позже инфекция подтвердилась у одного из них. После обнаружения в учреждении вируса его глава не организовал тестирование на COVID-19 пожилых людей старше 65 лет с характерными симптомами. Помимо этого режим дезинфекции в доме престарелых не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - передает 36on.ru.
Судебное постановление гласит, что Валерий Дзырук, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, факт выявленных в ходе проверки нарушений не отрицал, вину в совершенном правонарушении признал, в содеянном раскаялся. Суду показал, что в настоящее время выявленные нарушения устранены, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции дом-интернат переведен в режим самоизоляции, сотрудники заступают на службу на две недели вахтовым методом. При заступлении на вахту проводится тестирование.
Представитель Роспотребнадзора подтвердил исправление выявленных нарушений и сообщил, что не возражает против назначения штрафа ниже минимального размера, предусмотренного статьей (от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для должностных лиц). При вынесении вердикта суд также высоко оценил личные качества обвиняемого и учел раскаяние директора в качестве смягчающего обстоятельства. Отягчающих обстоятельств не нашлось, - передает РИА-Воронеж.
Его признали виновным по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение санитарных правил при угрозе распространения опасного заболевания).
Данная информация появилась на сайте Новоусманского районного суда Воронежской области. Материалы сдали в отдел судебного делопроизводства 28 декабря.
В ходе проведения в интернате санитарно-эпидемиологического расследования, Роспотребнадзор выявил, что больных с признаками инфекционного заболевания – высокой температурой – не помещали в изолятор для временного пребывания до госпитализации. Из-за действий, точнее, бездействия руководства учреждения в период с 27 ноября по 8 декабря коронавирусом заболели 10 сотрудников и 53 подопечных. Выяснилось, что двоих человек, имевших высокую температуру тела, не стали помещать в специальный изолятор, где они должны были дожидаться госпитализации. В дальнейшем у них обнаружили коронавирус. Еще троих пожилых людей старше 65 лет, имеющих кашель и повышенную температуру, на инфекцию не протестировали. Позже инфекция подтвердилась у одного из них. После обнаружения в учреждении вируса его глава не организовал тестирование на COVID-19 пожилых людей старше 65 лет с характерными симптомами. Помимо этого режим дезинфекции в доме престарелых не соответствовал требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, - передает 36on.ru.
Судебное постановление гласит, что Валерий Дзырук, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, факт выявленных в ходе проверки нарушений не отрицал, вину в совершенном правонарушении признал, в содеянном раскаялся. Суду показал, что в настоящее время выявленные нарушения устранены, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции дом-интернат переведен в режим самоизоляции, сотрудники заступают на службу на две недели вахтовым методом. При заступлении на вахту проводится тестирование.
Представитель Роспотребнадзора подтвердил исправление выявленных нарушений и сообщил, что не возражает против назначения штрафа ниже минимального размера, предусмотренного статьей (от 50 тысяч до 150 тысяч рублей для должностных лиц). При вынесении вердикта суд также высоко оценил личные качества обвиняемого и учел раскаяние директора в качестве смягчающего обстоятельства. Отягчающих обстоятельств не нашлось, - передает РИА-Воронеж.
146