Происшествия
48 минут назад
Момент столкновения на елецкой трассе попал на запись регистратора участника ДТП
В аварии пострадали три человека.
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Видерегистратор одного из участников предновогоднего ДТП записал момент столкновения на елецкой трассе под Липецком.
На записи отчетливо видно, что водитель «Киа Рио» стоял на перекрестке и ждал разрешающего сигнала светофора, и только после этого начал движение на «зеленый».
Спустя пять секунд после начала движения и выезда на полосу встречного движения на моменте столкновения запись обрывается .
Напомним, что в ДТП пострадали три человека, но госпитализация им не потребовалась.
На записи отчетливо видно, что водитель «Киа Рио» стоял на перекрестке и ждал разрешающего сигнала светофора, и только после этого начал движение на «зеленый».
Спустя пять секунд после начала движения и выезда на полосу встречного движения на моменте столкновения запись обрывается .
Напомним, что в ДТП пострадали три человека, но госпитализация им не потребовалась.
Обычная практика
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МИРОТВОРЕЦ