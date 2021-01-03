Происшествия

48 минут назад

Момент столкновения на елецкой трассе попал на запись регистратора участника ДТП

7 829
#ДТП

В аварии пострадали три человека.

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Видерегистратор одного из участников предновогоднего ДТП записал момент столкновения на елецкой трассе под Липецком.

На записи отчетливо видно, что водитель «Киа Рио» стоял на перекрестке и ждал разрешающего сигнала светофора, и только после этого начал движение на «зеленый».

Спустя пять секунд после начала движения и выезда на полосу встречного движения на моменте столкновения запись обрывается .

Напомним, что в ДТП пострадали три человека, но госпитализация им не потребовалась.
7 829
#ДТП

Комментарии (7)

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Обычная практика

2 минуты назад
н-дя, еще один. Я выдержку из ПДД написал.
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н-дя

5 минут назад
Обычная практика, Вообще то,у него стрелка с зеленым горит....
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Обычная практика

12 минут назад
Правила ДД нужно знать. Зеленая стрелка, даёт право ехать, но ты обязан уступить дорогу. В ПДД четко и понятно прописаны правила поворота под стрелку. Так, в пункте 13.5 правил говорится, что, если водитель движется по стрелке, "включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора", то он должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.
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житель

27 минут назад
Пока развязку недоделают,так и будут дтп на этом участке.
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Водитель

33 минуты назад
Вот чтоб не попадать в такие дтп, на дороге надо думать за себя и за того парня, а не по принципу зелёный загорелся и газ в пол, а там будь что будет
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который ПРАВ

34 минуты назад
Он что не мог пропустить,ведь видел.
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МИРОТВОРЕЦ

37 минут назад
такое впечатление что он специально это сделал ,,,,, ну видишь ты дурака , пусть гонит , зачем его останавливать собой ?????
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