За последние сутки COVID-19 выявлен у 162 жителей Липецкой области, пять человек скончалось

30 человек закончили лечение и покинули больницы.

За минувшие сутки на территории Липецкой области выявлено 162 случая COVID-19, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.



Скончались от новой коронавирусной инфекции пять человек, вылечились и покинули медицинские учреждения — 30.



Всего за последние сутки в России выявлено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 613 (10,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.



В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 618 882.