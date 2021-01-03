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За последние сутки COVID-19 выявлен у 162 жителей Липецкой области, пять человек скончалось

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#коронавирус #статистика
За последние сутки COVID-19 выявлен у 162 жителей Липецкой области, пять человек скончалось

30 человек закончили лечение и покинули больницы.

За минувшие сутки на территории Липецкой области выявлено 162 случая COVID-19, сообщает сайт СТОПКОРОНАВИРУС.РФ.

Скончались от новой коронавирусной инфекции пять человек, вылечились и покинули медицинские учреждения — 30.

Всего за последние сутки в России выявлено 24 150 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 2 613 (10,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 236 787 случаев (+0,8%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 618 882.
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#коронавирус #статистика

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