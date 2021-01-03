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Норвежская компания отказалась сертифицировать Северный поток — 2

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Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" из-за введенных против проекта со стороны США санкций.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе", — сообщает ria.ru со ссылкой на rbc.ru

Также в документе указывается, что DNV GL уже начала реализацию плана по сворачиванию поддержки проекта.

DNV GL является партнером "Северного потока" и "Северного потока — 2". Компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта с 2012 года. Ее проверки призваны минимизировать риски для окружающей природы, жизни людей и имущества.
Отмечается, что сертификация необходима на датском участке проекта. Строительство в этом районе планируют начать в середине месяца.

Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что проверкой участка может заниматься любая "третья сторона", способная предоставить законный сертификат соответствия.
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