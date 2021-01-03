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В России подсчитали пенсию Деда Мороза
Пенсия Деда Мороза составляет всего 10 221 рубль. При этом она не подлежит индексации, так как волшебник работает, передает издание "Подъем".
"Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчётам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз — работающий пенсионер", — заявили в партии.
Компенсирование проезда к месту отдыха тоже не предусматривается, так как ни оленей, ни лошадей в правилах нет. Единственное, на что может рассчитывать волшебник — это надбавка за внучку Снегурочку, потому что он ее содержит как иждивенца, пишет rueconomics.ru