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В России подсчитали пенсию Деда Мороза

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Пенсия Деда Мороза составляет всего 10 221 рубль. При этом она не подлежит индексации, так как волшебник работает, передает издание "Подъем".

Дед Мороз из Свердловской области обратился в Партию пенсионеров с просьбой посчитать размер его пенсии. Партия по просьбе дедушки произвела подсчет и назвала размер выплаты.

"Дед Мороз имеет неподтвержденный документально стаж с 1937 года. Его пенсия, по расчётам специалистов, с положенными в Вологодской области доплатами составит 10 221 рубль и не будет индексироваться, поскольку Дед Мороз — работающий пенсионер", — заявили в партии.

Компенсирование проезда к месту отдыха тоже не предусматривается, так как ни оленей, ни лошадей в правилах нет. Единственное, на что может рассчитывать волшебник — это надбавка за внучку Снегурочку, потому что он ее содержит как иждивенца, пишет rueconomics.ru

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