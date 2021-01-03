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Медики назвали противопоказания для вакцинации от COVID

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Медики назвали противопоказания для вакцинации от COVID

Во время вакцинации от COVID-19 у пациента не должно быть проявлений ОРВИ и обострений хронических заболеваний, предупредили опрошенные РБК врачи и представители лабораторий. Также не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, пишет www.rbc.ru

«У человека не должно быть никаких проявлений ОРВИ: насморка, кашля, температуры, недомогания. Также в течение месяца до вакцинации не должно быть обострений хронических заболеваний», — пояснил инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина» Евгений Тимаков.

С ним солидарен ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Врач подчеркнул, что ОРВИ приводит к временному проседанию иммунитета, поэтому простуда в течение месяца до вакцинации станет противопоказанием.

Тимаков уточнил, что три дня до и после прививки не стоит употреблять большое количество алкоголя, но допустимо выпить пару бокалов. Также нужно быть осторожным с тяжелой пищей и фастфудом.

«Кроме того, нужно быть психологически готовым к прививке. Если пациент сильно переживает, у него может подняться давление. Во время прививки, естественно, происходит выброс адреналина и гормонов стресса, это дополнительно влияет на сосуды. В итоге у человека может закружиться голова и он может потерять сознание», — отметил инфекционист.

Людям, предрасположенным к аллергическим реакциям, желательно за день до прививки и через день после принять антигистаминные препараты. Склонным к повышению температуры можно на ночь после вакцинации принять таблетку парацетамола, рекомендовал Тимаков.

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