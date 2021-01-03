сегодня, 10:29
Эстония предъявила территориальные претензии России
Лидер парламента Эстонии заявил о том, что согласно договору от 1920 года, часть Псковской области России принадлежит Эстонии.
«2020-й год был сложным и необычным. 2 февраля мы отметили 100-летие со дня подписания Тартуского мирного договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии. Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, согласно международному праву, действует и сегодня», — сказал Поллуаас, выступая в эфире эстонского телевидения.
По Тартускому мирному договору часть правого берега реки Нарва и Печорского района принадлежат Эстонии. Таким образом, Ивангород и Печорский район Псковской области России по договору 1920 года являются частью Эстонии. После вхождения Эстонии в состав СССР эти территории перешли в РСФСР. Современная Россия рассматривает Тартуский мирный договор как исторический документ, который не имеет юридической силы.
В 2005 году после десятилетия переговоров в Москве подписали пограничный договор между двумя странам, в котором Эстония при его ратификации включила в преамбулу упоминание о действенности Тартуского мирного договора. В Москве назвали это попыткой зарезервировать будущие территориальные притязания. После этого Россия отозвала свою подпись. В 2014 году министры иностранных дел Эстонии и РФ подписали новый договор, но спустя шесть лет его так и не ратифицировали, пишет bp23.ru