Слово за слово, кулаком по лицу— грязинец отправляется под суд

Мужчина обвиняется в умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью своей подруге в Липецке.

Отдел дознания ОП № 3 УМВД России по Липецку завершил расследование уголовного дела по обвинению 51-летнего ранее судимого жителя Грязинского района Липецкой области в «умышленном причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека» (частью 1 статьи 112 УК РФ).



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый в сентябре 2020 года вместе со своей 46-летней сожительницей переехали в арендованный дом по улице 1-я Крымская в Липецке. 24 сентября он решил отметить новоселье, в связи, с чем стал употреблять спиртные напитки совместно с подругой. В какой-то момент возник словесный конфликт, который перерос в рукоприкладство.



Выбежав на улицу, потерпевшая обратилась к случайной прохожей, которая вызвала на место происшествия сотрудников полиции и скорой медицинской помощи. Потерпевшая с травмами была госпитализирована в лечебное учреждение. Согласно заключения эксперта потерпевшей были причинены телесные повреждения, расценивающийся как повреждения, причинившие вред здоровью средней тяжести.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения вопроса по существу. Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.