Общество

29 минут назад

Липчане всем подъездом боролись с потопом

2 587
#ЖКХ
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Коммунальная авария случилась на улице Моршанская.

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Жильцы дома №6а по улице Моршанская сегодня полночи боролись с потопом в подъезде. Как рассказала GOROD48 Екатерина Конопелкина, прорыв трубы в подъезде произошёл около часу ночи в ночь с 1 на 2 января.

- В первом подъезде прорвало трубу с горячей водой: мы всем подъездом с соседями вычерпывали воду, кто чем мог: ведрами, совками, - отметила Екатерина Конопелкина. - Слесарь появился примерно через полтора-два часа, и где-то в 3 часа ночи аварийно устранили. Мы же все мокрые и грязные разошлись по домам. В подъезде смыло побелку, покраску - надеемся, управляющая компания приведёт его в порядок.

По сообщению управляющей компании «Сервис - Плюс», в подъзде был порыв отопления по стояку.
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#ЖКХ
2

Комментарии (2)

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полупьяный сантехник

9 минут назад
Хомут поставить и еще лет 5 послужит.
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Катерина

18 минут назад
И это морозов нет! Порыв за порывом. Неплохо год начался на Матырском.
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