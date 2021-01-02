Липчане всем подъездом боролись с потопом

Коммунальная авария случилась на улице Моршанская.

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Жильцы дома №6а по улице Моршанская сегодня полночи боролись с потопом в подъезде. Как рассказала GOROD48 Екатерина Конопелкина, прорыв трубы в подъезде произошёл около часу ночи в ночь с 1 на 2 января.



- В первом подъезде прорвало трубу с горячей водой: мы всем подъездом с соседями вычерпывали воду, кто чем мог: ведрами, совками, - отметила Екатерина Конопелкина. - Слесарь появился примерно через полтора-два часа, и где-то в 3 часа ночи аварийно устранили. Мы же все мокрые и грязные разошлись по домам. В подъезде смыло побелку, покраску - надеемся, управляющая компания приведёт его в порядок.



По сообщению управляющей компании «Сервис - Плюс», в подъзде был порыв отопления по стояку.