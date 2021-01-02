сегодня, 16:16
РПЦ призвала пенсионеров не посещать храмы в Рождество
Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса.
«Мы тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве и ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — заявил представитель РПЦ.
Для пожилых людей существует возможность причаститься в домашних условиях, - добавил митрополит. Священнослужители примут исповедь и преподадут святое причастие на дому.
"На фоне работы общественного транспорта, театров и кинотеатров и торговых центров закрывать храмы нет оснований. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, и мы будем соответствующим образом реагировать", - добавил митрополит.
РПЦ будет соблюдать предписания санитарных властей, но не станет по своей воле закрывать церкви для посещения, - передает телекомпания Вести.ru.
"Мы открываем храмы не ради пожертвований, а ради людей ", – заключил священнослужитель.