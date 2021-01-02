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РПЦ призвала пенсионеров не посещать храмы в Рождество

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#храм #коронавирус

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион посоветовал пожилым людям не посещать в Рождество храмы из-за пандемии коронавируса.

РПЦ призвала пенсионеров не приходить в храмы на Рождество из-за опасности заражения коронавирусом. Об этом глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сообщил в эфире «Россия 24».

«Мы тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве и ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужениями через прямые трансляции», — заявил представитель РПЦ.

Для пожилых людей существует возможность причаститься в домашних условиях, - добавил митрополит. Священнослужители примут исповедь и преподадут святое причастие на дому.

"На фоне работы общественного транспорта, театров и кинотеатров и торговых центров закрывать храмы нет оснований. Если эти основания появятся, нам об этом скажут санитарные власти, и мы будем соответствующим образом реагировать", - добавил митрополит.

РПЦ будет соблюдать предписания санитарных властей, но не станет по своей воле закрывать церкви для посещения, - передает телекомпания Вести.ru

"Мы открываем храмы не ради пожертвований, а ради людей ", – заключил священнослужитель.
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#храм #коронавирус

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