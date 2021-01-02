Общество
сегодня, 16:28
В полиции изучают видео с «человеком-пауком»
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Накануне оно наделало много шума.
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В новогоднюю ночь мужчина залез на макушку самой высокой елки Липецка. Это видео набрало десятки тысяч просмотров,
— В полиции изучают видео на предмет правонарушений. Жалоб и заявлений ни от кого не поступало, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
— В полиции изучают видео на предмет правонарушений. Жалоб и заявлений ни от кого не поступало, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
13 1342
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