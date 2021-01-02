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сегодня, 16:28

В полиции изучают видео с «человеком-пауком»

13 1342
#Новый год #елка #хулиганство
2

Накануне оно наделало много шума.

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В новогоднюю ночь мужчина залез на макушку самой высокой елки Липецка. Это видео набрало десятки тысяч просмотров,

— В полиции изучают видео на предмет правонарушений. Жалоб и заявлений ни от кого не поступало, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
13 1342
#Новый год #елка #хулиганство
2

Комментарии (13)

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липецк

10 минут назад
здорово ...молодец .....надо найти и поощрить ....никто так не догадается ...и главное не упал ....
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Кот

13 минут назад
Залез на елку и ничего не взял! Ищут чтобы ПРИЗ Вручить! А,вообще,КРАСАВЧИК! Не каждый сможет повторить,даже из полиции!
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Ку-ку

19 минут назад
сама куку, Чем главная от неглавной то отличаются? Человек 15 там было. Чего и кого там охранять? Ну давай теперь у каждой ёлки по менту поставим.
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Гост

23 минуты назад
Дурак. Лучше в деление денги при реконструкции дорог участвовал
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сама куку

33 минуты назад
Ку-ку, зачем на макушке? ты реально считаешь, что у ёлки в центре города во время праздника нет никакой надобности в правоохранительных органах?
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Маринчик

39 минут назад
а чего его изучать-то? посмотрели, поудивлялись и занялись своими делами. или повторить хотят?
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Ответ

45 минут назад
А человек - паук изучает полицию !
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Ахел

53 минуты назад
Посадить его лет на 5 за *
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Дафна

58 минут назад
" В полиции изучают", крутяк ваще!
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Ку-ку

сегодня, 16:45
Иштван Мекиштвоо, ты реально считаешь, что на макушке ёлки должен сидеть мент и охранять её?
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