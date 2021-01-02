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Новогодняя лотерея прибавила число миллионеров в России за сутки на 581 человек

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#лотерея
Новогодняя лотерея прибавила число миллионеров в России за сутки на 581 человек

581 новый миллионер появился в нашей стране за последние сутки в рамках розыгрыша новогоднего 1369-ого тиража «Русского лото».

В новогоднем тираже лотереи "Русское лото" от 1 января 2021 года по одному миллиону рублей выиграл 581 человек, - сообщается на сайте государственной лотереи "Столото".

Было разыграно 1000 призов 1 миллиону рублей. Именно этот вариант выиграл в новогоднем голосовании за распределение миллиарда. В одном тираже появился 581 миллионер — рекордное число за всю историю российских государственных лотерей, - говорится в пресс-релизе "Столото".

Остальные 419 призов по миллиону разделили несколько участников. Каждый из них выиграл по 706 577 рублей. Больше всех повезло жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Именно в этих регионах появилось больше всего миллионеров.

Всего в новогоднем тираже разыграно 2 325 358 701 рубль, выиграли 11 752 012 билетов.
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#лотерея

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