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Новогодняя лотерея прибавила число миллионеров в России за сутки на 581 человек
581 новый миллионер появился в нашей стране за последние сутки в рамках розыгрыша новогоднего 1369-ого тиража «Русского лото».
Было разыграно 1000 призов 1 миллиону рублей. Именно этот вариант выиграл в новогоднем голосовании за распределение миллиарда. В одном тираже появился 581 миллионер — рекордное число за всю историю российских государственных лотерей, - говорится в пресс-релизе "Столото".
Остальные 419 призов по миллиону разделили несколько участников. Каждый из них выиграл по 706 577 рублей. Больше всех повезло жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Башкортостан. Именно в этих регионах появилось больше всего миллионеров.
Всего в новогоднем тираже разыграно 2 325 358 701 рубль, выиграли 11 752 012 билетов.